Uno de los futbolistas que se llevó todas las miradas en los dos últimos juegos de la Selección Colombia por la Eliminatoria, que terminaron en victoria ante Bolivia y Venezuela, fue el delantero Dayro Moreno, jugador que recibió todo el cariño por parte de la fanaticada en la ciudad de Barranquilla en el estadio Metropolitano.

Dayro entró para el segundo tiempo en el duelo con Bolivia al minuto 82 y ante Venezuela, se esperaba que jugará, teniendo en cuenta la comodidad del marcador, pero finalmente, el entrenador Néstor Lorenzo determinó incluir a la cancha a Jhon Córdoba y el atacante del Once Caldas no estuvo en el terreno de juego.

Desde el primer momento que se unió a la concentración de la Selección, Moreno expresó su felicidad por estar compartiendo con sus compañeros de equipo, las muestras de cariño de la hinchada, es por todo lo sucedido, que Dayro hizo una llamativa publicación en su cuenta de Instagram, en donde le agradeció a todos, aunque algunos lo vieron como una despedida de la ‘tricolor’.

“Gracias a mis compañeros y al profe Lorenzo por el llamado y el recibimiento tan maravilloso. A los hinchas, a la federación, cuerpo técnico, periodistas y demás personas que me dieron su apoyo y cariño estaré siempre agradecido. Sueño cumplido COLOMBIA y recuerden que hay pa rato, ¡gole pa los nenes, gole pa las nenas! Te amo Colombia”, fueron las palabras de Dayro.

Foto: Instagram, Dayro Moreno.

¿Jugará Dayro Moreno el Mundial con Colombia?

Cabe recordar que Colombia disputará 6 partidos antes del inicio del Mundial, tiempo en el que Dayro deberá estar vigente, anotando goles y brillar en Once Caldas, para que siga siendo convocado en los duelos amistosos y ahí si poder disputarse uno de los cupos para ir a la Copa del Mundo.

