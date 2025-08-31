Dayro Moreno fue convocado a la Selección Colombia después de 9 años, llamado que ha tenido méritos, teniendo en cuenta que viene siendo goleador en el fútbol colombiano y la Copa Sudamericana, es por esto que muchos pedían su presencia, teniendo en cuenta la falta de gol que ha mostrado el equipo a lo largo de la segunda parte de la Eliminatoria.

El delantero del Once Caldas no ha ocultado su felicidad por el llamado a la ‘tricolor’, es por esto que Dayro se está preparando para lo que será una situación muy especial para él, por lo que no dejó de atrás sus particulares ‘looks’ en las uñas de sus manos para lo que será su regreso a vestir la camiseta amarilla.

Por medio de una historia en su cuenta de Instagram, Moreno publicó un video de cómo fue el manicure previo a su viaje a Barranquilla para sumarse a la concentración de la Selección, en donde en esta oportunidad dejó de lado los diseños y colores habituales del Once Caldas, para ponerse al amarillo, azul y rojo.

En la imagen, se aprecia la bandera de Colombia, un corazón con estos colores, un balón, el dorsal 17 con el que siempre juega y que seguramente tendrá en la ‘tricolor’, también se pintó la camiseta, imágenes que no han pasado desapercibidas y han generado decenas de reacciones en las redes sociales.

Foto: Instagram, Dayro Moreno.

¿Cuándo llegará Dayro Moreno a la concentración de la Selección Colombia?

Se espera que Dayro y otros futbolistas de la Selección Colombia empiecen a llegar a la concentración de la ‘tricolor’ durante el transcurso del día de este domingo 31 de agosto, ya que el entrenador Néstor Lorenzo iniciará trabajos con los futbolistas que tenga disponibles desde el lunes 1 de septiembre, preparando el juego contra Bolivia.

Foto: Instagram, Dayro Moreno.