La Selección Colombia vivió un momento especial en su concentración antes del viaje para enfrentar a Venezuela en la última jornada de las Eliminatorias. La Conmebol le realizó un regalo especial a James Rodríguez que generó todo tipo de comentarios en redes sociales.

El ’10’ es sin duda la gran figura de la Selección Colombia en los últimos años. Brilló en el último partido contra Bolivia en el que podría ser su adiós de las Eliminatorias Sudamericana jugando en condición de local.

El particular regalo que recibió James Rodríguez antes del partido contra Venezuela

El volante colombiano recibió un retrato suyo celebrando un gol con su icónica pose, mientras Luis Díaz, por detrás, le coloca una ‘corona simbólica’. El gesto llamó la atención de James Rodríguez, quien agradeció por ese detalle. “La celebración la vengo haciendo desde hace muchos años… creo que es insignia mía”, comentó entre risas James, reconociendo la importancia de ese festejo como parte de su identidad futbolística

Más allá del detalle, el regalo se convierte en un reconocimiento al que para muchos es el mejor jugador en la historia de la Selección Colombia. A sus 33 años, sigue siendo pieza clave en el equipo y cada partido confirma lo importante que fue todos estos años, sin duda, un legado que trasciende generaciones.

Con este gesto, la Conmebol no solo homenajea al ’10’, sino que también envía un mensaje sobre la importancia de valorar a los jugadores que marcan época. James Rodríguez, con su talento, goles y asistencias, continúa escribiendo páginas doradas en la historia del Fútbol Colombiano.

