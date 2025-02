“El pez muere por la boca”: El palo de Carlos Antonio Vélez a Néstor Lorenzo

El fútbol colombiano cuenta con varios jugadores prometedores para la Selección Colombia y uno de ellos es Marino Hinestroza. El seleccionador nacional, Néstor Lorenzo estuvo presente en El Campín en el encuentro entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional, presuntamente para observar al extremo. Esto desató una fuerte crítica del periodista, Carlos Antonio Vélez.

Una de las grandes críticas que caen sobre Néstor Lorenzo es la poca consideración que tiene con jugadores del FPC a la hora de armar sus convocatorias para la Selección Colombia. Esto generó rechazo en una parte de la fanaticada al verlo en El Campín.

Una de las críticas más duras fue de Carlos Antonio Vélez. El periodista, en su programa ‘Palabras Mayores’, cuestionó los criterios del seleccionador con respecto al fútbol colombiano, señalando que sí convoca jugadores de otras ligas de nivel cuestionable.

Carlos Antonio Vélez sin filtros

Carlos Antonio Vélez cuestionó la presencia de Néstor Lorenzo en El Campín. “Cuando ponchan a Lorenzo me hago varias preguntas. La primera, ¿para qué va a los estadios colombianos? ¿Será que no tiene nada más que hacer? ¿O está mostrándose para que se diga ‘mire, ahí está el técnico de la Selección viendo mirando a Marino o a fulano’?“.

“Él descalificó la liga colombiana. Él dijo que no llamaba jugadores de la liga nuestra porque no era competitiva. Lo dijo abiertamente. Expresó algunas manifestaciones, a veces con razón y a veces no” agregó el periodista sobre el seleccionador.

Vélez resaltó la diferencia de criterios con otras ligas. “Él tiene que llamar sí o sí a Jhon Durán. Tiene todos los méritos para estar en la Selección nacional. ¿En dónde juega? En Arabia Saudita, que tiene mucho muñeco con nombre, pero no es una liga competitiva. Es una liga muy parecida a la nuestra. Como México, como la MLS. Llama de México, Ahí está James. Entre la liga colombiana, la mexicana, la saudí y la MLS, no hay gran diferencia. Y si me apura, tampoco hay diferencia con la liga rusa y de ahí trae jugadores“.

El crítico señaló que le gustaría que el DT confirme que prefiere que los jugadores salgan de la liga local. “De pronto justificaría la descalificación y el menosprecio a la liga colombiana. ¿Que la liga nuestra es defectuosa y es pobre? Sí, pero también es pobre futbolísticamente hablando la liga saudí, la MLS, la mexicana y la rusa, de donde vienen jugadores a la Selección“.

“Cuando uno dice esas cosas es que queda marcado y condenado. Por la boca muere el pez. Quedó atado, porque el hombre es esclavo de lo que dice y amo de lo que calla” concluyó Carlos Antonio Vélez.