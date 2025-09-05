El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol anunció cuál será la sede de Colombia en Eliminatorias

Palabras que seguramente a más de un barranquillero le sacará lágrimas y al resto del país la llena de ilusión. El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, se volvió a referir a la sede de Eliminatorias Conmebol, que en la próxima ocasión se buscará el cupo al Mundial 2030.

Tras el cupo al Mundial 2026, se abrió la posibilidad de que Selección Colombia cambie de sede. La foto de James Rodríguez solo en el estadio Metropolitano y el anuncio de que Bogotá sería la nueva anfitriona con el nuevo estadio, dejan a la ciudad de Barranquilla en el aire. Ramón Jesurún no cierra la posibilidad de que el equipo colombiano pueda ir a otra ciudad, en un mediano plazo.

En diálogo con Caracol Radio, Jesurún le hizo frente al tema de la nueva sede y confirmó que sí tienen deseo de alternar, pero no es posible en este momento por una razón de peso, donde la Federación Colombiana de Fútbol deberá trabajar con las alcaldías y gobernaciones para evolucionar con los escenarios y reformar las estructuras. Lo que quiere decir que el Metropolitano seguirá siendo la sede, al menos hasta que no se perfeccionen otros colosos, como el Pascual Guerrero, Atanasio Girardot o la construcción del nuevo Campín en Bogotá.

Publicidad

Publicidad

ver también La furia de Néstor Lorenzo con un periodista tras la clasificación al Mundial 2026

En la charla con Caracol Radio, Jesurún resaltó el apoyo que tuvo la Selección Colombia contra Bolivia, que fue vital para que los jugadores salieran a arrollar a unos bolivianos alicaídos, que siguen peleando por el repechaje al Mundial 2026.

Ramón Jesurún durante la presentación del nuevo formato de competencia en la Copa Colombia. Photos: VizzorImage / Felipe Caicedo / Staff

Jesurún desea que la Selección Colombia cambie de sede, pero hay un problema

“Las sedes de la selección son todas. El país merece tener a nuestras selecciones en todas las ciudades, pero tenemos un problema y es que tenemos que refaccionar nuestros estadios, agrandar nuestros estadios. Después de que Colombia era la segunda o tercera en Sudamérica con estadios importantes y vale la pena que ese tema se abra con nuestros alcaldes porque son estadios propiedad del estado, de los municipios o departamento”, dijo Jesurún en Caracol Radio.

Publicidad

Publicidad

“Ya hemos venido conversando el alcalde de Barranquilla, que está hablando de refaccionar el Metropolitano. Sabemos lo que está pasando en El Campín de Bogotá, hablé con el alcalde Federico Gutiérrez de Medellín y me dice que el año entrante va a refaccionar los estadios. Dentro de poco no va a haber capacidad de tanto público y demanda, ni siquiera para el fútbol, para todos los espectáculos”, agregó Ramón.

Colombia seguirá en Barranquilla mientras se trabaja en otros estadios

Con estas palabras y el deseo en el que se trabaja, la Selección Colombia seguirá en Barranquilla mientras se logra avanzar con actualizaciones y nuevas estructuras en los demás estadios importantes del país. Las Eliminatorias al Mundial 2030 comenzarán en octubre de 2026.

Publicidad

Publicidad

ver también “Lo juro por mis nietos”: Ramón Jesurún volvió a hablar de la pelea de Jhon Durán en la Selección Colombia

“Barranquilla cumplió. Ayer fue maravilloso el público (contra Bolivia), era la Barranquilla que a veces se había perdido, volvió a ser la Barranquilla que calentó a nuestros muchachos todo el partido. Barranquilla cumplió nuevamente, es la sexta vez que se clasifica con Barranquilla como sede”, puntualizó Jesurún sobre el Metropolitano.