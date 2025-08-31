El primer mensaje de Dayro Moreno apenas llegó a la concentración de la Selección Colombia

Dayro Moreno, uno de los futbolistas que más miradas se lleva en la Selección Colombia, después de su tan esperada convocatoria a sus 39 años de edad. Había mucha expectativa en cómo sería el arribo del delantero del Once Caldas a la concentración en Barranquilla de cara a los juegos contra Bolivia y Venezuela, en la última doble fecha de las Eliminatorias Conmebol.

La figura del momento llegó a la ciudad de Barranquilla ante la mirada de todo el país. Desde el primer momento recibió el cariño de los hinchas colombianos, los cuales lo llenaron de buenos deseos, lo felicitaron por su llamado a la Selección Colombia y le pidieron fotos, donde el jugador respondió con agradecimiento y no negó ninguna fotografía o autógrafo. El goleador de la gente.

El atacante tolimense duró varios minutos compartiendo con los hinchas, tanto en los aeropuertos en Bogotá como en Barranquilla. Después fue recibido por el personal de logística de la Federación Colombiana de Fútbol, la cual lo trasladó hasta el hotel de concentración de la Selección Colombia, donde ya se encuentra concentrado y dejó un sorprendente mensaje para sus fanáticos.

En sus redes sociales, Dayro Moreno aprovechó y al ver el cariño de la gente por su convocatoria, mandó un mensaje que aumenta la intriga y la expectativa por verlo vestido con la camiseta ‘Tricolor’. Fue la primera publicación del goleador histórico del fútbol colombiano que pone los pelos de punta entre sus fans. Hubo una foto, nueva vestimenta y una pregunta que altera los ánimos.

Dayro Moreno en su primer entrenamiento con la Selección Colombia en Barranquilla. Foto: FCF.

Primer mensaje de Dayro tras la concentración de Colombia en Barranquilla

Las historias de Instagram de Dayro Moreno tiene réplicas de muchos de sus seguidores, entidades y colegas. Jorman Campuzano felicitó al goleador, la FIFA también se vio sorprendida y en medio de las felicitaciones, colocó el post con la pregunta: “¿Me queda mela?”. En la foto aparece el goleador en acción con la indumentaria de la Selección Colombia.

La Selección juega las dos últimas fechas de las Eliminatorias contra Bolivia, el 4 de septiembre, a las 6:30 PM, hora colombiana, en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Luego frente a Venezuela en condición de visitante el martes 9 del mismo mes, a las 6:30 pm. Con un triunfo ante el equipo boliviano, será suficiente para asegurar el cupo directo al Mundial 2026. ¿Dayro jugará en la doble fecha o irá a la tribuna?

