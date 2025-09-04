Es tendencia:
Selección Colombia

El récord que tiene Luis Díaz entre ceja y ceja para la Eliminatoria con la Selección Colombia

Además de clasificar al equipo nacional a la próxima Copa del Mundo, 'Lucho' quiere lograr un hito que Colombia jamás ha hecho.

Por Camilo Manrique

Luis Diaz of Colombia celebrates after scoring the team's first goal during the FIFA World Cup 2026 South American Qualifier match between Argentina and Colombia at Estadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti on June 10, 2025 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)
Luis Diaz of Colombia celebrates after scoring the team's first goal during the FIFA World Cup 2026 South American Qualifier match between Argentina and Colombia at Estadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti on June 10, 2025 in Buenos Aires, Argentina.

4 de septiembre del 2025. Es el día marcado para la Selección Colombia de lograr el paso a un nuevo Mundial de fútbol. Tras la ausencia en Qatar 2022, el país está en comunión con el equipo nacional para lograr el objetivo. Y como no, una de las grandes figuras, Luis Díaz, además de ser protagonista, quiere llevarse un récord de la Eliminatoria, un lujo que pocos han logrado.

Este jueves, los dirigidos por Néstor Lorenzo recibirán a Bolivia, en Barranquilla. Un partido que toda la vida ha sido un trámite, es el marcado por los dioses del fútbol para que Colombia instale su nombre en la próxima Copa del Mundo. Bolivia en la historia de las eliminatorias nunca le ha marcado a los colombianos, en condición de visitante. Por ello, el optimismo está al 100%.

Uno de los llamados a ser figura y protagonista es Luis Díaz, ahora flamante jugador del Bayern Múnich. El guajiro llega fresco, con todas las ganas para clasificar a Colombia al Mundial, pero además tiene un reto personal. Porque ‘Lucho’ sumado a la magia y fantasía, para el equipo nacional en esta Eliminatoria ha significado: goles.

El récord que quiere lograr Luis Díaz con la Selección Colombia

En lo que va de la Eliminatoria, Luis Díaz ha marcado siete goles y, a hoy, es el máximo artillero de la clasificatoria Sudamericana. Luchito le hizo tres goles a Brasil, y el resto están repartidos de a uno contra Argentina, Perú, Chile y Paraguay. Díaz, en este momento, supera a Lionel Messi (6), Miguel Terceros (6), Darwin Núñez (5), Raphinha (5), Enner Valencia (5) y Salomón Rondón (5).

Luis Díaz espera en estos dos partidos ante Bolivia y Venezuela no solo clasificar a Colombia al Mundia, si no también ser el goleador de la Eliminatoria. El país nunca ha logrado el hito de poner un máximo artillero en una clasificatoria, así que el reto es histórico y mayúsculo. Los últimos jugadores que lograron este reconocimiento fueron: Marcelo Martins (10), Edinson Cavani (10) y Luis Suárez (11).

Camilo Manrique
