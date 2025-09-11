El tremendo regalo que Dayro Moreno le llevó al técnico de Once Caldas al llegar de la Selección Colombia

Dayro Moreno, goleador histórico del Fútbol Colombiano, dsigue dando de qué hablar luego de regresar a los entrenamientos con el Once Caldas tras haber sido convocado por la Selección Colombia, el delantero tuvo un noble gesto con el ‘Arriero’ Herrera, entrenador al que ve como un padre.

En su llegada a la sede de entrenamientos, Dayro le llevó un obsequio muy especial al técnico del equipo, Hernán Darío Herrera. En medio de la práctica, le entregó una de las camisetas que usó con la Selección. Esa que vistió en la victoria ante Bolivia en el estadio Metropolitano.

El regalo generó todo tipo de comentarios en las redes sociales, en su mayoría destacando la humildad del jugador que logró unir a todo un país con tan solo unos minutos en la cancha.

Para nadie es un secreto, la confianza que le ha dado el estratega al delantero, siempre empujó por un nuevo un llamado a la Selección Colombia y la camiseta con el dorsal 17 de Dayro fue un simple, pero significativo regalo que se hizo viral rápidamente.

El momento quedó registrado en varias fotografías, donde se ve a un Dayro sonriente mientras le entregaba la camiseta a Herrera. El técnico, por su parte, recibió la camiseta con una gran sonrisa y posó con ella con orgullo y agradecimiento.

Dayro Moreno por su parte, ratifica el buen momento que vive tanto en su club como a nivel personal. El delantero, que hace poco se convirtió en el máximo artillero del Fútbol Colombiano, ahora suma un nuevo logro y mantiene la ilusión de ir al Mundial.

