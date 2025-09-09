La Selección Colombia consiguió un contundente triunfo por 3-6 ante Venezuela por la última jornada de la Eliminatoria, marcador que terminó ayudando a Bolivia para que se clasificara para repechaje para el Mundial 2026, esto gracias a que consiguió vencer a Brasil por 1-0 en el Alto, en lo que es un hecho histórico para el cuadro ‘verde’.

La gran figura del equipo colombiano fue el delantero Luis Javier Suárez, atacante que marcó cuatro goles, mostró su poderío goleador, rendimiento por el que le llovieron todos los elogios por parte de la fanaticada ‘cafetera’, pero también el agradecimiento por parte de los ciudadanos bolivianos, ya que les ayudó para clasificación.

Y es que por medio de las redes sociales, han llovido miles de mensajes de los hinchas de Bolivia, en donde le han dedicado palabras de agradecimiento para el delantero colombiano, pero algunos han ido más allá y hasta han propuesto que lo llamen ‘prócer’ y hasta que una avenida de la ciudad de La Paz lleve el nombre del delantero de Colombia.

“Luis Javier Suárez tiene que ser nombrado prócer de Bolivia si llegamos al Mundial. Mínimamente, tiene que tener una avenida a su nombre en cada departamento”, publicó un hincha boliviano sobre el delantero nacido en Santa Marta, por sus cuatro goles que le dieron la victoria a la ‘tricolor’ contra Venezuela.

Foto: X.

Luis Suárez, el primero en marcar ‘póker’

Con sus cuatro goles contra Venezuela, Luis Suárez se convierte en el primer futbolista de la Selección Colombia en toda la historia de las Eliminatorias en marcar un ‘póker’, dato muy importante y que nunca olvidará el delantero que anotó sus primeros goles con la camiseta de la ‘tricolor’, pero que además lo deba bien parado de cara al Mundial.

