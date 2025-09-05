Es tendencia:
Selección Colombia

Envigado se adjudicó parte de la clasificación de la Selección Colombia al Mundial

Envigado F. C. hizo una contundente publicación en la que se adjudicó parte del triunfo de la Selección Colombia, que clasificó al Mundial del 2026, por esta razón.

Por Michell Figueroa

Envigado F. C. publicó un contundente mensaje en el que se adjudicó parte del triunfo de la Selección Colombia.
La Selección Colombia clasificó al Mundial del 2026, luego de vencer a Bolivia con tres goles en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Tras la victoria, Envigado F. C. sacó pecho por algunos jugadores, entre ellos, el capitán James Rodríguez.

A través de las redes sociales, el equipo colombiano publicó un contundente mensaje en el que no solo celebró la clasificación de la Tricolor, sino dejó claro su aporte a ese logro.

James Rodríguez y el selecto grupo de jugadores que disputará su tercer mundial

James Rodríguez y el selecto grupo de jugadores que disputará su tercer mundial

En el mensaje, Envigado enfatizó en que varios de los jugadores que hoy juegan en la Selección Colombia y son piezas importantes en el esquema, fueron formados en su club.

James Rodríguez tendría su tercer mundial con la Selección Colombia.

Envigado defiende su grandeza

En el contundente mensaje, Envigado no solo sacó pecho por los jugadores que salieron de su cantera, sino que defendió su grandeza.

“Nos llamaron equipo chico. Dijeron que no teníamos historia, que estábamos condenados a la B. Nos señalaron como un club sin ruido, sin peso, sin brillo”, dice la publicación.

“Sin embargo, desde esta tierra naranja seguimos sembrando silenciosamente lo que hoy hace rugir a todo un país. Porque cuando James sacude la red, cuando Córdoba levanta el alma y cuando Quintero enciende la esperanza, hay un ADN que vibra detrás: el de la Cantera de Héroes“, añade el texto.

Finalmente, resaltaron el aporte del club al fútbol nacional y reforzaron su posición de ser un club “gigante”.

“Envigado no solo resiste. Envigado aporta, forma y eleva el talento que hoy pone a Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Pequeños nos dijeron. Gigantes respondimos. Aquí nadie se rinde”, finalizaron.

michell figueroa
Michell Figueroa
