Es capitán de la Selección Colombia, tiene 17 años y es nuevo jugador del Manchester United

El fútbol colombiano cada día se potencia como uno de los países con mayor número de exportación de jugadores al fútbol europeo. En un mundo con mucho más acceso a la información, ya no es necesario tener mucho recorrido y años para dar el salto a Europa. Y este es el caso del capitán de la Selección Colombia Sub17, que se convirtió en nuevo jugador del Manchester United.

Según el Observatorio de Fútbol (CIES), Colombia actualmente es el séptimo mayor exportador de jugadores en el mundo. Entre los años 2020 y 2025 son 1.077 futbolistas colombianos los que han sido transferido a diferentes Ligas del mundo. Un dato que definitivamente pone los ojos de los ‘scout’ de los equipos a seguir de cerca a Colombia en todas sus categorías.

ver también Un jugador de Arsenal y otro del Aston Villa son las grandes novedades de Colombia Sub 20 para el Mundial

Así mismo, el último informe de transferencias de la FIFA confirmó una salida de 176 jugadores colombianos hacia otras Ligas. Todas estas transacciones se tasaron en más de 26 millones de euros y ponen a Colombia como el tercer país Conmebol que más transfiere jugadores al mundo. El país solo lo pasan, obviamente, Brasil y Argentina.

Publicidad

Publicidad

Cristian Orozco es nuevo jugador del Manchester United

Y para confirmar todos esos números del fútbol colombiano, ya se confirmó una nueva transferencia brillante para el FPC. El jugador Cristian Orozco, actual capitán de la Selección Colombia sub17, será nuevo jugador del Manchester United. El centro campista pivote de Fortaleza se debe unir al gigante de Inglaterra el próximo año, cuando cumpla la mayoría de edad.

Según información de Pipe Sierra fue “un acuerdo que alcanzó el ‘lead scout’ para América de los Red Devils, Giuseppe Antonaccio, quien descubrió su talento. Es una operación que ronda el millón de dólares”. Así pues, el jugador seguirá su desarrollo en la mejor Liga del mundo y se espera explote su máximo potencial y sea futuro de la Selección Colombia.

Publicidad

Publicidad

Así juega Cristian Orozco, nuevo jugador del Manchester United