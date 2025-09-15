Es tendencia:
¡Es oficial! Cambio drástico de FIFA afectará a la Selección Colombia, tras el Mundial 2026

La entidad que rige el fútbol mundial ya comunicó un nuevo cambio en el calendario que, desde ya, genera debate entre los futboleros.

Por Camilo Manrique

James Rodriguez of Colombia reacts during the South American FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Colombia and Bolivia at Roberto Melendez Metropolitan Stadium on September 04, 2025 in Barranquilla, Colombia. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)
© Getty ImagesJames Rodriguez of Colombia reacts during the South American FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Colombia and Bolivia at Roberto Melendez Metropolitan Stadium on September 04, 2025 in Barranquilla, Colombia. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)

El mundo del fútbol sigue en la búsqueda de mejorar en muchos aspectos para darle el mejor producto a los aficionados en todo el planeta. En los últimos años, la FIFA ha estado a la vanguardia y en constante cambio. Y finalmente, luego del Mundial 2026, dará un paso enorme en el tema de los calendarios y las llamadas ‘fechas FIFA’.

En los últimos años se ha dado un intenso debate, sobre todo en Europa, por el tema de las ‘fechas FIFA’. Durante el año, los clubes están en la obligación de ceder a los jugadores a sus selecciones en cinco oportunidades. Los parones de marzo, junio, septiembre, octubre y noviembre para algunos son excesivos y se buscan cambios en ese sentido.

Pues después de lo hablado, la FIFA tomó nota e hizo oficial un cambio que desde ya genera debate entre los futboleros. En la página oficial de la entidad ya aparece registrado la buena nueva y se ejecutará, luego del Mundial 2026. Así pues que la Selección Colombia y todos los países se enfrentarán pronto a este nuevo modelo.

El cambio que tendrán las ‘fechas FIFA’ ya se hizo oficial

Según la página web de la FIFA ahora se van a fusionar las ‘fechas FIFA’ de los meses de septiembre y octubre. El parón durará tres semanas del 21 de septiembre al 6 de octubre y en esas fechas se jugarán solo partidos de selecciones. Es decir, cada país tendrá la oportunidad de jugar un máximo de 4 partidos en esta nueva configuración del calendario FIFA.

Nuevo calendario FIFA para el año 2026, Oficial de @FIFA

Nuevo calendario FIFA para el año 2026, Oficial de @FIFA

El cambio empezará a regir desde la próxima temporada, justo después de que se dispute el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Por ahora las fechas de marzo y noviembre se mantendrán tal cual, con 10 días de para y un máximo de dos partidos.

