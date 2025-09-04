Espectacular abrazo de James Rodríguez y Luis Díaz tras la clasificación al Mundial 2026

La clasificación al Mundial 2026 está lista y Colombia estará en la fiesta de Estados Unidos, México y Canadá, que comenzará el próximo 11 de junio. Un momento histórico y de alegría, pues el país vuelve a la Copa Mundo tras la ausencia en Qatar 2022 y los octavos de final en Rusia 2018.

La Selección Colombia tuvo que esperar hasta la penúltima fecha de las Eliminatorias Conmebol para asegurar la clasificación. Meses atrás se pensaba que la ‘Tricolor’ iba a asegurar su presencia fechas antes, pero el técnico Néstor Lorenzo tuvo serias complicaciones que hasta hoy lo tienen en riesgo.

Dos de los protagonistas principales son Luis Díaz y James Rodríguez, las figuras de la Selección Colombia que dejaron un espectacular abrazo de por medio antes de finalizar el partido contra Bolivia. Cuando ya estaba todo listo, los dos futbolistas no dejaron dudas y celebraron el pase de Colombia al Mundial.

James Rodríguez abrió el marcador ante Bolivia al minuto 31 y ahí comenzó la fiesta. Luego siguió Jhon Córdoba, quien se sacudió de la mala puntería y alargó el marcador. Para rematar, Juan Fernando Quintero colocó el tercero definitivo. Cuando se hicieron los cambios, el 10 de la Selección y Lucho arrojaron el abrazo que es viral en las redes sociales.

James y Luis Díaz, la hermandad de la Selección Colombia

No es un secreto que James y Lucho Díaz son el liderazgo en la Selección Colombia. Son claves para la energía del grupo y el proceso deportivo del técnico Néstor Lorenzo. Luego de una segunda vuelta para el olvido, el equipo colombiano logró al cupo al Mundial, en parte, por lo que el cucuteño y el guajiro hicieron en la cancha.

James celebra el gol contra Bolivia con Luis Díaz detrás. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)

Ahora, James y Luis Díaz comienzan la preparación para el Mundial. Lucho seguirá una ardua carrera en el Bayern Múnich, mientras que Rodríguez anhela sumar la gran cantidad de minutos posible, alejarse de las lesiones y llegar de gran manera a la Copa Mundo.