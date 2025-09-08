La Selección Colombia será juez ante Venezuela en la última jornada de la Eliminatoria, ya que consiguió su clasificación al Mundial de manera anticipada con el triunfo ante Bolivia, por lo que llegará con tranquilidad al duelo con la ‘vinotinto’, equipo que necesitará un triunfo ante la ‘tricolor’ para asegurar el cupo al repechaje.

Desde territorio venezolano han expresad de manera jocosa que el cuadro colombiano debería dejarse ganar y ayudarlos con la clasificación, pero el entrenador Néstor Lorenzo fue contundente y aseguró que irán por la victoria, aunque dejó en claro que no será un partido fácil en lo que ha sido un escenario complicado para Colombia.

“Creo que el equipo ha logrado que muchos se crean que es la máquina de ganar, o sea porque ningún partido es fácil, el que dice que es fácil Venezuela porque nunca estuvo en una situación así y tienen que mejorar el análisis a pesar de no haber estado, que no tienen por qué, tienen que mejorar el análisis”, dijo Lorenzo sobre lo que será el juego en Maturín.

¿Están intimidados en Colombia con Venezuela?

Otro tema del que fue consultado el entrenador Néstor, es el ambiente hostil que habrá antes y durante el partido con Venezuela, teniendo en cuenta la necesidad que ellos tendrán de ganar, a lo que el DT argentino indicó que espera que haya respeto hacia los jugadores de Colombia, se debe tener cabeza fría y ojalá el árbitro sepa manejar la situación.

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia. Foto: Ezra Shaw/Getty Images.

“Bueno, de lo que pase fuera del campo no tengo mucha posibilidad de intervenir, nosotros tenemos que tener la cabeza fría y pensar en la pelota, mientras tengamos la pelota y la manejemos mejor vamos bien, después de todo lo que pase dentro del campo tendremos ese tipo de control que podemos ejercer, pero el árbitro tendrá que estar también frío y dirigir un partido de fútbol, nada más. Después el entorno, todo lo que pasa afuera es ajeno a nosotros y no lo podemos dominar, esperemos que la gente esté bien y bueno, que no sean agresivos de ninguna manera con un equipo de fútbol que va a jugar a la pelota”, explicó Néstor.

