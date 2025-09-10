El técnico de la Selección de Bolivia, Óscar Villegas, se mostró emocionado tras conseguir la clasificación al repechaje del Mundial 2026. El triunfo frente a Brasil en La Paz y la goleada de Colombia sobre Venezuela terminaron dándole a la ‘Verde’ el cupo para seguir soñando con la cita mundialista.

En rueda de prensa, el entrenador recordó que en la previa ya había mencionado la dependencia del resultado en Venezuela: “es incómodo jugar, ir ganando y escuchar la radio esperando que Colombia nos pueda ayudar”, señaló. Al final fue lo que terminó pasando en la última jornada que definió todo en Sudamericana.

Así las cosas, los clasificados al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá 2026, fueron: Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia (repechaje), dejando por fuera a Venezuela, Perú y Chile.

Esto dijo el técnico de Bolivia sobre Colombia tras la ayuda goleando a Venezuela

“Hoy hemos cumplido con nuestro país. Antes del partido tuve una charla en la que se orientó en lo que uno sufre para llegar hasta aquí y hoy somos felices”, declaró Villegas. Sus palabras cargadas de emoción y gratitud, destacaron tanto el esfuerzo de sus jugadores, como la ayuda de Colombia en el cierre de la Eliminatoria.

El técnico recordó que cuando fue presentado como entrenador no prometió clasificación inmediata, pero sí mucho trabajo y compromiso. Ahora, tras un año, la recompensa llegó con un histórico repechaje que devuelve la ilusión al fútbol boliviano.

“Yo no me imaginaba aquí, esperaba trabajar con mi cuerpo técnico en un proceso, pero a falta de dos fechas creí y lo hice parte de mí. Gracias a los jugadores y porque también creí en ellos”, sentenció el DT, que ya piensa en la preparación de su equipo para la repesca rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.