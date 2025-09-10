Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip
Selección Colombia

Esto dijo el técnico de Bolivia sobre Colombia tras la ayuda goleando a Venezuela

Óscar Villegas reaccionó luego de la clasificación al repechaje por parte de su Selección y con ayuda de Colombia tras golear a Venezuela.

Por Jhobirson Molina

Esto dijo el técnico de Bolivia sobre Colombia tras la ayuda goleando a Venezuela
Esto dijo el técnico de Bolivia sobre Colombia tras la ayuda goleando a Venezuela

El técnico de la Selección de Bolivia, Óscar Villegas, se mostró emocionado tras conseguir la clasificación al repechaje del Mundial 2026. El triunfo frente a Brasil en La Paz y la goleada de Colombia sobre Venezuela terminaron dándole a la ‘Verde’ el cupo para seguir soñando con la cita mundialista.

En rueda de prensa, el entrenador recordó que en la previa ya había mencionado la dependencia del resultado en Venezuela: “es incómodo jugar, ir ganando y escuchar la radio esperando que Colombia nos pueda ayudar”, señaló. Al final fue lo que terminó pasando en la última jornada que definió todo en Sudamericana.

Esto dijo la prensa de Venezuela sobre Colombia tras la eliminación del Mundial

ver también

Esto dijo la prensa de Venezuela sobre Colombia tras la eliminación del Mundial

Esto dijo el técnico de Venezuela tras la derrota con Colombia y la eliminación del Mundial

ver también

Esto dijo el técnico de Venezuela tras la derrota con Colombia y la eliminación del Mundial

Así las cosas, los clasificados al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá 2026, fueron: Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia (repechaje), dejando por fuera a Venezuela, Perú y Chile.

Publicidad

Esto dijo el técnico de Bolivia sobre Colombia tras la ayuda goleando a Venezuela

“Hoy hemos cumplido con nuestro país. Antes del partido tuve una charla en la que se orientó en lo que uno sufre para llegar hasta aquí y hoy somos felices”, declaró Villegas. Sus palabras cargadas de emoción y gratitud, destacaron tanto el esfuerzo de sus jugadores, como la ayuda de Colombia en el cierre de la Eliminatoria.

El técnico recordó que cuando fue presentado como entrenador no prometió clasificación inmediata, pero sí mucho trabajo y compromiso. Ahora, tras un año, la recompensa llegó con un histórico repechaje que devuelve la ilusión al fútbol boliviano.

Tweet placeholder
Publicidad

“Yo no me imaginaba aquí, esperaba trabajar con mi cuerpo técnico en un proceso, pero a falta de dos fechas creí y lo hice parte de mí. Gracias a los jugadores y porque también creí en ellos”, sentenció el DT, que ya piensa en la preparación de su equipo para la repesca rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

jhobirson molina
Jhobirson Molina
Lee también
La orden del técnico de Bolivia que cambió el partido contra Colombia
Selección Colombia

La orden del técnico de Bolivia que cambió el partido contra Colombia

El primer mensaje del técnico de Bolivia a la Selección Colombia
Selección Colombia

El primer mensaje del técnico de Bolivia a la Selección Colombia

Jugador de Venezuela anunció su retiro, tras goleada de la Selección Colombia
Selección Colombia

Jugador de Venezuela anunció su retiro, tras goleada de la Selección Colombia

Grave revelación de Bonnet que pone en riesgo el proceso de Lorenzo en Colombia
Selección Colombia

Grave revelación de Bonnet que pone en riesgo el proceso de Lorenzo en Colombia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo