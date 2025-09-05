Es tendencia:
Selección Colombia

Esto dijo el técnico de Bolivia sobre Colombia tras la goleada

Óscar Villegas analizó el partido y terminó pidiéndole un favor a los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Por Jhobirson Molina

La Selección Colombia goleó a Bolivia en el estadio de Barranquilla y clasificó al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá 2026. El entrenador de Bolivia, Óscar Villegas, habló sobre la derrota con la ‘tricolor’ y le pidió un favor especial para la última fecha.

El equipo boliviano quedó a un partido de poder clasificar, pero debe esperar un buen resultado de Colombia y ganarle a Brasil en condición de local. Bolivia, por más que lo intentó, no se pudo llevar un buen resultado en Barranquilla ante una Selección que terminó siendo contundente.

Esto dijo el técnico de Bolivia sobre Colombia tras la goleada

El entrenador hizo un análisis de lo que será la última fecha y comentó que Colombia les puede hacer el favor de sacar un buen resultado: “Esto es fútbol y realmente haciendo un análisis frío, creo que Colombia tiene para ganar ese partido, más aun habiendo cuidado a James (Rodríguez), un par de jugadores más que seguro llegarán bien a ese partido”.

Por otro lado, comentó lo que fue el partido en Barranquilla, los errores cometidos y destacó el trabajo de Colombia que desequilibró todo en el gol de James Rodríguez.

“Si bien Colombia tenía más posesión, teníamos bastante controlado al rival, tuvimos incluso un par de remates más que Colombia en el primer tiempo, pero el que rompe el partido es el primer gol.

Optamos de mantener calma en el segundo tiempo, de pensar que haciendo unas transiciones rápidas y estando bien parados, podemos hacer daño. Producto de eso estuvimos por empatar el partido con (Gabriel) Villamil y Miguel Terceros y no pudimos marcar y fue en ese momento que se marca el 2-0 y se rompe el partido”, comentó Villegas.

