La Selección Colombia mide fuerzas este jueves 4 de septiembre ante su similar de Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El entrenador del conjunto boliviano, Óscar Villegas, lanzó fuerte advertencia antes del compromiso frente al combinado nacional.

El entrenador de Bolivia sabe que tienen grades posibilidades de ir al Mundial 2026, pero no puede regalar nada ante Colombia, por lo que el partido en Barranquilla será fundamental para mantener vivas sus aspiraciones. Ganar los pondría a un paso del gran objetivo.

ver también ¿Qué pasa si Colombia gana, pierde o empata ante Bolivia?

ver también Inteligencia artificial predice el resultado entre Colombia y Bolivia

Esto dijo el técnico de Bolivia sobre la Selección Colombia: hizo fuerte advertencia

“Llegar a esta última fecha con posibilidades nos llena de satisfacción. Como era algo impensado, por supuesto que nos tiene que llenar de orgullo. No es que estamos tranquilos con haber llegado acá, queremos más, ya estamos acá”, dijo el entrenador, que saldrá en busca de la victoria.

Publicidad

Publicidad

“Yo creo que ninguna selección, que está clasificada o está en carrera, está para regalar nada. Se juega los puntos y el prestigio de un país”, agregó el técnico en rueda de prensa.

Del mismo modo, consideró que Colombia buscará “sumar mucho más”, pero, asegura que: “creemos que todo es para bien, son jugadores que en general tienen un juego muy limpio y que han aguantado muchísimas fechas sin sacarse la segunda amarilla. Lo que venga, va a venir muy bien”.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juega Colombia ante Bolivia y Venezuela?

Colombia enfrentará a Bolivia el próximo jueves 4 de septiembre en el estadio Metropolitano, y el martes 9 de septiembre visitará a Venezuela. Estos duelos serán decisivos para que Lorenzo asegure la clasificación y termine de perfilar la nómina mundialista.