Esto dijo el técnico de Venezuela tras la derrota con Colombia y la eliminación del Mundial

Fernando Batista no pudo ni terminar la rueda de prensa luego del duro golpe que le dio Colombia al ganarle el partido.

Por Jhobirson Molina

La Selección Colombia dejó por fuera del repechaje al Mundial 2026 a su similar de Venezuela luego de golearlo 3-6 en condición de visitante. Además, el triunfo de Bolivia sobre Brasil cerró lo que fue una de las peores noches en el fútbol venezolano. El entrenador Fernando Batista habló en rueda de prensa y pasó lo impensado.

El entrenador de Venezuela fue y cumplió con la norma de presentarse a la rueda de prensa después del partido, pero no duró ni dos minutos para luego abandonar la sala y dejar a los periodistas con las preguntas listas.

El jugador que no soportan los aficionados de la Selección Colombia

El jugador que no soportan los aficionados de la Selección Colombia

La Selección de Venezuela tenía el panorama más fácil para clasificar al Mundial. Tenía que ganar su partido de local o que la poderosa Brasil venciera a Bolivia, pero ninguno de los dos resultados se dio y Fernando Batista entregó un discurso en rueda de prensa sin derecho a que los periodistas contra preguntaran.

“Es un momento muy duro en el plano futbolístico, lo intentamos, estábamos atrás de un sueño, no pudo ser, simplemente en estos momentos es difícil mucho análisis, muchas cosas que puedan venir, simplemente pedirle disculpas al pueblo venezolano, queríamos clasificar al repechaje, agradezco a este grupo de jugadores que lo intentamos hasta la última fecha”, dijo el entrenador de Venezuela.

“Estoy acá por el respeto a ustedes, solo quería pedirles disculpas, no estoy acá para hacer un intercambio de preguntas, lo intentamos, queríamos darlo todo, pero no se pudo, así que buenas noches”, agregó para luego marcharse.

Así las cosas, los clasificados al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá 2026, fueron: Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia (repechaje), dejando por fuera a Venezuela, Perú y Chile.

