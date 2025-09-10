La Selección Colombia fue juez de Bolivia y Venezuela en la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026. El combinado nacional derrotó 3-6 a los venezolanos y ayudó para que los bolivianos clasificaran al repechaje.

Bolivia hizo lo propio, ganarle a Brasil en casa y con los dos resultados sueña con volver a la máxima cita mundialista. La prensa boliviana reaccionó y agradeció a Colombia por darle la mano en esta jornada que para ellos fue una de las más importantes de su historia.

Esto dijo la prensa de Bolivia sobre Colombia tras clasificar al Mundial

La Opinión de Bolivia escribió: “Colombia, el aliado boliviano, ¿Acaso la ‘pecheada’ más grande de los últimos tiempos en Eliminatorias Sudamericanas? No hubo ‘pacto de Arepa’. Venezuela tuvo el repechaje en sus manos, pero todo terminó en una noche de pesadilla en Maturín con una contundente goleada a manos de Colombia y la eliminación de toda posibilidad de ir al próximo Mundial”.

“La Vinotinto buscaba clasificar a la Copa del Mundo, a través del repechaje. Sin embargo, Colombia se lleva la victoria y derrotó a Venezuela en su casa y ayuda a Bolivia”, dijo Red Uno de Bolivia.

Además, los comentarios en redes sociales no pararon de agradecerle a Colombia por el resultado en Venezuela. Los hinchas bolivianos celebraron toda la noche, incluso, en medio del festejo, el portero de la Selección de Bolivia se puso la camiseta de la ‘tricolor’.

