La Selección Colombia definió el futuro de Bolivia y Venezuela en la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026. El combinado nacional derrotó 3-6 a los venezolanos y ayudó para que los bolivianos clasificaran al repechaje.

La desilusión se tomó al país vecino que tenía todo listo para clasificar al repechaje, sin embargo, no se le dio ningún resultado pese a iniciar ganando desde el principio de juego. La prensa venezolana reaccionó a la eliminación y generó todo tipo de comentarios.

Esto dijo la prensa de Venezuela sobre Colombia tras la eliminación del Mundial

“Se acabó el sueño mundialista: la Vinotinto cayó ante Colombia y Bolivia le ganó a Brasil. Venezuela no pudo con Colombia en Maturín. La Vinotinto se desdibujó en el segundo tiempo. Bolivia hizo el trabajo y ganó en El Alto para llevarse el cupo al repechaje”, escribió El Nacional de Venezuela.

Por su parte, Sports Venezuela destacó la forma en que Colombia aprovechó el bache del cuadro local: “la oncena nacional pasó de la euforia a la tristeza. Fue capaz de marcar dos goles en 12 minutos y estuvo en ventaja hasta el 42. Para lamento criollo, cuando había que echar mano de la garra y la jerarquía, la selección se metió en un bache y Colombia aprovechó para hacer daño y fabricar una amplia ventaja”.

Así las cosas, los clasificados al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá 2026, fueron: Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia (repechaje), dejando por fuera a Venezuela, Perú y Chile.

Bolivia se alista para preparar el duro desafío que tendrá en el repechaje. Mientras tanto, las redes sociales reaccionaron con todo tipo de comentarios en redes sociales, amistosos por parte de Bolivia y Colombia, pero no tan buenos por parte de Venezuela.