Esto es lo que haría Néstor Lorenzo con Dayro Moreno contra Bolivia y Venezuela

La convocatoria de Dayro Moreno a la Selección Colombia causó revuelo y todo tipo de reacciones en el país y en el mundo, Muchos creen que el llamado es justo por su buen momento goleador con el Once Caldas, otros aseguran que Néstor Lorenzo se movió por el lado del populismo y entendió que Colombia quería ver al atacante tolimense en la lista.

Lo cierto es que el nombre de Dayro Moreno dividió a unos y unió a otros, que sirvió, por ejemplo, para alejar las críticas y la incertidumbre por la situación de Jhon Durán, quien finalmente no fue llamado a la Selección Colombia y se cree que fue por el escándalo de junio pasado, cuando se retiró de la concentración en medio de rumores de pelea con Néstor Lorenzo.

El nombre de Dayro sirvió para que el país se alejara de esa polémica y más bien crear el ‘boom’ mediático de un hombre que despierta odios y cariños en Colombia. Moreno está de vuelta y estará presente en la última doble fecha de las Eliminatorias Conmebol, contra Bolivia en Barranquilla y Venezuela en Maturín.

Ante la convocatoria de Dayro, ahora la pregunta es si jugará o no en la última doble fecha de Eliminatorias. Muchos creen que sumará minutos, ya sea ante Bolivia o Venezuela. Habría que ver cuál es el plan de Lorenzo y si realmente lo usará desde la suplencia o una hipotética titular.

Dayro Moreno celebrando un gol con el Once Caldas. Photo: VizzorImage / John Jairo Bonilla / Contribuidor

¿Qué hará Néstor Lorenzo con Dayro Moreno en la Selección Colombia?

Pero así como tiene oportunidad de jugar, también podría ir a la tribuna. Cabe recordar la decisión de Néstor Lorenzo con algunos jugadores considerados “sorpresas” en la convocatoria, pues en muchas ocasiones el técnico los mandaba a la tribuna. Eso ha sucedido con Juan Camilo Hernández, Yáser Asprilla, Willer Ditta, Andrés Román, Nelson Deossa, Jaminton Campaz, Johan Carbonero, entre otros.

¿Será que Dayro Moreno irá a la tribuna? Se supone que Jhon Córdoba estaría por encima de Dayro ante una eventual titular, pero su nombre toma fuerza ante una sustitución, pues el otro candidato es Luis Javier Suárez, quien viene de registrar un buen debut en el Sporting Lisboa. Expectativa por la decisión final de Lorenzo.