Selección Colombia

Estos son los Mundiales a los que ha ido la Selección Colombia en su historia

La participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá será la séptima del equipo nacional en las citas orbitales.

Por Camilo Manrique

Carlos Valderrama of Colombia and Thomas Haessler of Germany in action during the World Cup match between Germany and Colombia on June 19, 1990 in Milan, Italy. (Photo by Bongarts/Getty Images)
© Bongarts/Getty ImagesCarlos Valderrama of Colombia and Thomas Haessler of Germany in action during the World Cup match between Germany and Colombia on June 19, 1990 in Milan, Italy. (Photo by Bongarts/Getty Images)

La Selección Colombia ha escrito páginas memorables en la historia de los Mundiales de Fútbol de la FIFA. Desde su primera participación en 1962 hasta la actualidad, el combinado tricolor ha tenido momentos de gloria, decepciones y la consolidación de grandes figuras. Y ahora se vendrá un nuevo capítulo tras la clasificación a la Copa del Mundo del 2026.

Su camino refleja la evolución de un país futbolero que, con el paso de las décadas, logró instalarse como protagonista en la élite del deporte. Colombia debutó en la Copa del Mundo de Chile 1962, donde apenas logró un empate histórico 4-4 ante la Unión Soviética con el legendario gol olímpico de Marcos Coll.

James Rodríguez y el selecto grupo de jugadores que disputará su tercer mundial

James Rodríguez y el selecto grupo de jugadores que disputará su tercer mundial

El inolvidable Mundial de Italia 1990

Después, la tricolor regresó a la cita mundialista en Italia 1990, un torneo que marcó un antes y un después. Bajo la dirección de Francisco Maturana y con figuras como Carlos “El Pibe” Valderrama, René Higuita y Freddy Rincón, la selección alcanzó los octavos de final por primera vez en su historia. El empate frente a Alemania con el recordado gol de Rincón en tiempo de descuento es aún uno de los momentos más icónicos del fútbol colombiano.

En las ediciones de Estados Unidos 1994 y Francia 1998, Colombia llegó con gran expectativa pero no pudo superar la fase de grupos. En ese tiempo, jugadores como Faustino Asprilla, Adolfo “El Tren” Valencia y el eterno Valderrama eran los estandartes de un equipo que no logró consolidar su talento en resultados.

El regreso triunfal a un Mundial, tras 16 años de ausencia

Pasaron 16 años sin clasificar hasta que Brasil 2014 significó el renacer de la Selección. Bajo la conducción de José Néstor Pékerman y liderada por Radamel Falcao García, James Rodríguez y David Ospina, Colombia alcanzó los cuartos de final, su mejor actuación histórica. James se consagró como máximo goleador del torneo con seis tantos, incluido el inolvidable golazo a Uruguay, considerado uno de los mejores en la historia de los Mundiales.

En Rusia 2018, la tricolor volvió con una nómina competitiva. Aunque las lesiones afectaron el rendimiento de James, surgieron figuras como Yerry Mina, autor de tres goles fundamentales, y Ospina, que fue decisivo en el arco. Colombia quedó eliminada en los octavos de final tras una dramática tanda de penales contra Inglaterra, dejando una sensación agridulce por el esfuerzo del equipo.

