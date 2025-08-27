Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip
Selección Colombia

“Estoy que me juego”, Luis Díaz palpitó el juego de Colombia vs. Bolivia

Lucho será uno de los futbolistas convocados para los duelos contra Bolivia y Venezuela.

Por Edynson Ruiz Rincon

Luis Díaz jugador de la Selección Colombia.
© Getty ImagesLuis Díaz jugador de la Selección Colombia.

La Selección Colombia buscará asegurar su clasificación al Mundial del 2026, cuando se mida a Bolivia en la penúltima jornada de las Eliminatorias, duelo que se llevará a cabo en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla, escenario en el que se espera un lleno total por parte de la fanaticada, la cual espera presencia de Luis Díaz.

Publicidad

El futbolista del Bayern Múnich se ha convertido en el jugador más desequilibrante de la ‘tricolor’, es por esto que las expectativas de gol y generación de ocasiones de peligro están puestas en Lucho, atacante que habló en una entrevista para FCF, allí palpitó lo que será el duelo contra los bolivianos y aseguró que está deseoso de jugar y poder conseguir su primera clasificación a un Mundial.

“Estoy que me juego, es un partido muy importante (…) sabemos lo que nos estamos jugando. Es un encuentro crucial, porque sería el primer Mundial para muchos, en especial para mí”, dijo Díaz, quien será uno de los futbolistas que estará en la lista de convocados que dará el entrenador Néstor Lorenzo en los próximos días.

Bolivia reveló la lista de convocados y así alinearía para enfrentarse a la Selección Colombia

ver también

Bolivia reveló la lista de convocados y así alinearía para enfrentarse a la Selección Colombia

El apoyo que le han dado los colombianos a Lucho

Díaz también se refirió a lo que ha sido el apoyo que le ha dado los hinchas colombianos, tanto en Inglaterra, Alemania y en la Selección, por lo que aseguró estar muy agradecido con todos y espera poder retribuirle con la clasificación al Mundial, ya que la fanaticada se lo merece.

Publicidad
Luis Díaz con la Selección Colombia. Foto: FCF.

Luis Díaz con la Selección Colombia. Foto: FCF.

“Donde voy, hay una bandera colombiana. En Liverpool lo viví y ahora en el Bayern también. Siempre están apoyando. Ver una bandera me llena de felicidad y contar con ese respaldo es muy bonito para cualquier colombiano, porque te motiva… la hinchada también se merece la clasificación, porque no ha sido fácil. Ellos cumplen un rol fundamental y somos conscientes de que no somos nada sin su apoyo”, dijo Luis.

Encuesta

¿Crees que Luis Díaz le marcará a Bolivia con Colombia?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad
edynson ruiz rincon
Edynson Ruiz Rincon
Lee también
Bayern Múnich sobre Luis Díaz: "tienen que colgar esta foto en el Museo del Louvre"
Bundesliga

Bayern Múnich sobre Luis Díaz: "tienen que colgar esta foto en el Museo del Louvre"

La llamativa jugada de Luis Díaz con Bayern Múnich en la Copa de Alemania
Bundesliga

La llamativa jugada de Luis Díaz con Bayern Múnich en la Copa de Alemania

Luis Díaz y el llamativo mensaje a los hinchas de la Selección Colombia previo al Mundial
Selección Colombia

Luis Díaz y el llamativo mensaje a los hinchas de la Selección Colombia previo al Mundial

El equipo de ensueño de Colombia sin James, con Luis Díaz y jugadores en Europa
Selección Colombia

El equipo de ensueño de Colombia sin James, con Luis Díaz y jugadores en Europa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo