La Selección Colombia buscará asegurar su clasificación al Mundial del 2026, cuando se mida a Bolivia en la penúltima jornada de las Eliminatorias, duelo que se llevará a cabo en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla, escenario en el que se espera un lleno total por parte de la fanaticada, la cual espera presencia de Luis Díaz.

El futbolista del Bayern Múnich se ha convertido en el jugador más desequilibrante de la ‘tricolor’, es por esto que las expectativas de gol y generación de ocasiones de peligro están puestas en Lucho, atacante que habló en una entrevista para FCF, allí palpitó lo que será el duelo contra los bolivianos y aseguró que está deseoso de jugar y poder conseguir su primera clasificación a un Mundial.

“Estoy que me juego, es un partido muy importante (…) sabemos lo que nos estamos jugando. Es un encuentro crucial, porque sería el primer Mundial para muchos, en especial para mí”, dijo Díaz, quien será uno de los futbolistas que estará en la lista de convocados que dará el entrenador Néstor Lorenzo en los próximos días.

El apoyo que le han dado los colombianos a Lucho

Díaz también se refirió a lo que ha sido el apoyo que le ha dado los hinchas colombianos, tanto en Inglaterra, Alemania y en la Selección, por lo que aseguró estar muy agradecido con todos y espera poder retribuirle con la clasificación al Mundial, ya que la fanaticada se lo merece.

Luis Díaz con la Selección Colombia. Foto: FCF.

“Donde voy, hay una bandera colombiana. En Liverpool lo viví y ahora en el Bayern también. Siempre están apoyando. Ver una bandera me llena de felicidad y contar con ese respaldo es muy bonito para cualquier colombiano, porque te motiva… la hinchada también se merece la clasificación, porque no ha sido fácil. Ellos cumplen un rol fundamental y somos conscientes de que no somos nada sin su apoyo”, dijo Luis.

