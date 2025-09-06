En medio de la especulación y rumores sobre la ausencia del delantero Jhon Jáder Durán en la reciente convocatoria de la Selección Colombia, el asistente técnico del combinado nacional, Amaranto Perea, habló de este situación.

Es de recordar que desde la fecha 15 de las Eliminatorias, cuando Durán abandonó la concentración por una supuesta molestia física, se habló de un quiebre en la interna de la Tricolor por las presuntas peleas entre el delantero y algunos de sus compañeros e incluso el cuerpo técnico.

En una entrevista con la emisora Blu Radio, Perea desmintió rotundamente las versiones que sugerían una indisciplina o un problema interno con el jugador.

Según Perea, la polémica es infundada y “no fue verdad” que Durán estuviera involucrado en algún conflicto dentro del equipo. “Me da tristeza”, afirmó Perea, refiriéndose a los malentendidos generados alrededor del futbolista.

El asistente técnico enfatizó que Jhon Jáder Durán es un “retador, en el buen sentido” y lo calificó como un buen jugador y una buena persona.

Amaranto Perea

Amaranto Perea aseguró que todo el escándalo con Jhon Durán fue exagerado

Perea aseguró que en la interna de la Selección Colombia siempre hay buen ambiente. Además fue claro al decir que los rumores de la supuesta pelea fueron exagerados.

“Siempre ha estado el buen ambiente, me sorprende todo lo que se ha comentado en partidos atrás, me sorprende para mal. Lo que se ha dicho, de las peleas, eso no ha sido así y fue extremadamente exagerado, me da tristeza“, dijo el actual asistente de Néstor Lorenzo en el banquillo de la Selección Colombia.

El asistente de Néstor Lorenzo aseguró que nunca hubo la pelea de la que tanto se habló en los medios de comunicación.

“Cualquier futbolista se puede molestar por salir del campo, pero ya decir que hubo lo que hubo me sorprende para mal. No fue verdad“, enfatizó Amaranto Perea en una entrevista con el medio mencionado.

“Durán ha demostrado ser un jugador con presente y mucho futuro, no tiene una personalidad distinta a la que ha tenido siempre. Parece que ahora cambió, pero no. Siempre ha sido así, retador, en el buen sentido. No solamentees buena persona, es buen jugador. Es joven y seguramente tendrá que mejorar algunas cosas”.

La declaración de Perea busca poner fin a las especulaciones que han rodeado a Durán, un jugador joven con un futuro prometedor pero que tuvo actitudes que causaron polémica.

