Jhon Durán vuelve a estar envuelto en una polémica, ahora en Europa. El delantero colombiano jugó algunos minutos este miércoles en la fase previa de la Champions League con el Fenerbahce, donde su equipo cayó eliminado ante el Benfica de Ríos, que avanzó a la ronda de grupos.

El atacante ingresó en el segundo tiempo y hasta protagonizó un fuerte cruce con Richard Ríos, a quien le propinó un codazo que fue duramente criticado en redes sociales. El roce entre los dos colombianos calentó el partido y dejó imágenes que generó todo tipo de comentarios.

Sin embargo, lo que más llamó la atención pasó sobre el final del partido. Durán, en una jugada aérea, saltó a disputar un balón y terminó cayendo mal. De inmediato, pidió atención médica y tuvo varios con gestos de dolor, encendiendo alarmas en Turquía y Colombia.

¿Fingió otra lesión? Jhon Durán, en el ojo del huracán, previo a convocatoria de la Selección Colombia

El redes sociales se especula mucho y no todos creen en la versión de la lesión. En el último llamado de la Selección Colombia, el delantero también estuvo envuelto en polémicas por algo similar. Se habló de que había fingido molestias en la espalda para justificar su salida del combinado nacional tras una supuesta discusión interna con James Rodríguez y el técnico Néstor Lorenzo.

Aunque nunca se confirmó oficialmente, varios aseguraron que hubo problemas internos, lo que aumentó las dudas sobre el jugador. Ahora, lo que pasó en Champions podría reafirmar lo sucedido justo un día antes de que Lorenzo entregue la convocatoria para la próxima fecha FIFA.

Incluso Carlos Antonio Vélez escribió en su cuenta de X: “En serio se lesionó Durán? No lo tocó el arquero y cayó liquidado… lesión inoportuna (oportuna) q facilita la no convocatoria dejando en un misterio si lo llamaban o no. (el episodio del juego ante Perú está ahí flotando aún) … algo no nos han contado… o sí?”.

Durán, quien llegó a Fenerbahce como uno de los fichajes prometedores, todavía no ha logrado consolidarse. El club turco le hará exámenes médicos para conocer la gravedad de su molestia, pero desde Colombia no creen en su lesión.

Lo cierto es que la Selección Colombia no lo llamaría para estos partidos definitivos que podrían asegurar la clasificación al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.