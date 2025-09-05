Gol Caracol goleó a Carlos Antonio Vélez y RCN TV en Colombia vs. Bolivia

La Selección Colombia venció a Bolivia y clasificó al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que comenzará el próximo 11 de junio de 2026. Un momento histórico y de alegría, pues el país vuelve a la Copa Mundo de la FIFA tras la ausencia en Qatar 2022 y los octavos de final en Rusia 2018. El festín en el Metropolitano de Barranquilla tuvo la transmisión oficial de los dos canales más conocidos entre los colombianos: Caracol y RCN.

Néstor Lorenzo no improvisó y salió con su habitual idea de juego y esquema táctico ante Bolivia, que dejó ver algunas grietas en la zona defensiva y otras atajadas claves de Camilo Vargas para mantener el arco en cero. Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí fueron los centrales, con Jefferson Lerma y Richard Ríos en el tándem por la zona media. Los goles fueron obra de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero. Todo esto se pudo ver en vivo por los canales autorizados, con reconocidos periodistas liderando el equipo de trabajo.

En Caracol TV, bajo su marca Gol Caracol, tuvo a Javier Hernández Bonnet en los comentarios y la narración de Carlos Alberto Morales, más la voz experta del técnico venezolano Rafael Dudamel. El apoyo periodístico estuvo a cargo de Marina Granziera.

Por otra parte, RCN TV, bajo su marca RCN Fútbol, tuvo a Carlos Antonio Vélez en los comentarios, con la narración de Javier Fernández (el cantante del gol), más la voz experta del técnico Juan José Peláez y el apoyo periodístico de José Fernando Neira y Carlos José Gamboa. Este canal tuvo señal alterna por aplicaciones digitales, donde estuvieron Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid y Ricardo Henao.

Gol Caracol arrasó en el rating del partido Colombia vs. Bolivia

La marca Gol Caracol volvió a hacer de las suyas y marcó un importante ranking durante el partido Colombia vs. Bolivia y en la previa. En todos los espacios, Caracol Televisión ganó y ni siquiera con Carlos Antonio Vélez al mando, RCN pudo frenar la embestida de su máxima competencia.

Cuentas especializadas compartieron los datos y números de la noche del jueves 4 de septiembre. Gol Caracol triplicó a su competencia con una diferencia cuatro veces mayor a la de RCN TV. Pese al margen, se destaca el crecimiento y los movimientos que Radio Cadena Nacional ha podido hacer para hacerle frente al Gol Caracol.

Oficial Kantar Ibope Media

Todavía queda una transmisión más donde RCN con Carlos Antonio Vélez pueden recortar diferencias a Gol Caracol. El partido Venezuela vs. Colombia, por la última fecha de las Eliminatorias Conmebol, se jugará en Maturín el 9 de septiembre desde las 6:30 pm, hora colombiana. Será otro enfrentamiento de los canales, antes de que comience la preparación para el Mundial 2026.