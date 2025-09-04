Golazo de James Rodríguez que ilusiona a Colombia con el Mundial 2026

Tranquilidad total en Colombia luego del gol de James Rodríguez ante la Selección Bolivia, en el partido por la penúltima fecha de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. El gol del capitán llegó sobre la media hora del partido en el Metropolitano de Barranquilla, que sirve para dar un parte de alivio a un país ansioso por clasificar a la Copa Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

James Rodríguez reapareció y no falló. El 10 de la Selección Colombia pudo rematar al primer palo y vencer a un Carlos Lampe quien parecía imbatible en el arco boliviano y que ya había sacado dos balones claros de gol. El remate del volante colombiano no lo pudo cazar y el Metropolitano de Barranquilla pudo celebrar con mucha más tranquilidad.

1-0 en el minuto 31 y la ‘Tricolor’ se instala en el Mundial 2026. Cabe recordar que ganando ante Bolivia, es suficiente para clasificar de forma directa. Eso sí, la angustia sigue y Bolivia intentó en los primeros minutos y se ha acercado con peligro al arco de Camilo Vargas.

Pese a las escaramuzas de Bolivia, el dueño del partido es la Selección Colombia, que lo intenta por las bandas y por el interior, hasta que James Rodríguez pudo encontrar la manera de abrir el marcador. Respira Néstor Lorenzo y todo un país que aún tenía dudas de la clasificación.

Lorenzo se jugó sus cartas y no improvisó desde la titular

Camilo Vargas fue el portero, con Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí como la dupla de centrales. Johan Mojica y Santiago Arias los laterales y Richard Ríos y Jefferson Lerma el tándem por el medio. La línea de tres con Luis Díaz, James Rodríguez por el interior y Jhon Arias, para dejar a Jhon Córdoba como único nueve de área. Sin improvisaciones desde el pitazo inicial.

Sobre el minuto 31, Santiago Arias pudo anticipar y ganarle la espalda a su marcador, para lanzar el remate al primer palo, donde James Rodríguez recibió y a un toque lanzó el fuerte remate imposible para el arquero Carlos Lampe. 1-0 y el país ya piensa en el Mundial 2026 como una realidad.