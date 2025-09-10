Grave revelación de Javier Hernández Bonnet que pone en riesgo el proceso de Lorenzo en Colombia

La Selección Colombia fue grande y se impuso ante Venezuela en Maturín con un resultado que nadie tenía en los planes. Nueve goles en total, de los cuales seis fueron para la ‘Tricolor’, que también sentenciaron a la ‘Vinotinto’ en la última fecha de las Eliminatorias Conmebol y apagaron su sueño de ir al repechaje. El técnico Néstor Lorenzo es gran protagonista y su actuación con la ‘Tricolor’ divide las opiniones.

Al final, Colombia clasificó al Mundial 2026 con una fecha de anticipación y siendo tercera en la tabla de posiciones con 28 puntos y gran diferencia de gol. Néstor Lorenzo sale ganador en las Eliminatorias y calla a sus críticos, teniendo en cuenta sus números, pero las dudas parece que todavía le rodean.

En esta ocasión, el turno fue para el periodista Javier Hernández Bonnet, que en una editorial en la aplicación DITU, dejó muchas dudas sobre Néstor Lorenzo y su proceso en la Selección Colombia. El periodista, voz oficial en las transmisiones de Caracol Televisión, se alejó de la alegría por los seis goles y lanzó un crudo análisis que deja ‘contra las cuerdas’ al entrenador argentino.

Las dudas de Bonnet al proceso de Lorenzo en la Selección Colombia

Bonnet señaló los cambios de Lorenzo y las lecturas de los partidos para tratar de concretar mejores remates. Expone las dudas que habría por el proceso de Lorenzo y lo que tiene que trabajar de camino al Mundial 2026.

“A pesar de haber jugado una final del mundo como futbolista en Italia 90, y haber estado detrás de Pékerman que es un ganador, hubo momentos en los que le faltó más rapidez mental, como aquel partido frente a Paraguay cuando no colocó a Juan Fernando Quintero. Eso lo deja a uno con dudas. Hay mucho de duda en lo que resta, que es jugar el campeonato del mundo”, dijo Bonnet en DITU.

Vélez sí se despachó contra Lorenzo tras el 3-6 contra Venezuela

Carlos Antonio Vélez aseguró que el equipo colombiano presentó muchos problemas en la fase defensiva, los cuales no tienen que parecer desapercibido. Agregó que el marcador abultado se dio por defectos de Venezuela, que dejó muchos espacios, razón por la que advirtió a Lorenzo que estas fallas en el Mundial no se las perdonan.

“Defensivamente, fuimos un desastre cada vez que nos atacaron o llegaron. No me parece correcto que desubiquen a Dávinson Sánchez que es buen central por derecha para meter a Mina que cada vez que marca comete una falta clara se lava la cara con un gol que hacen. Y después lo que hicimos fue aprovechar”, dijo.