La convocatoria de Dayro Moreno a la Selección Colombia sigue siendo tema de conversación. Entre las reacciones más recientes, el técnico del Once Caldas, Hernán Darío Herrera, defendió el llamado al jugador y lanzó una fuerte pulla para Jorman Campuzano.

El entrenador del goleador se refirió al mensaje que dio el jugador de Atlético Nacional a la prensa sobre la convocatoria de Moreno.

Hernán Darío Herrera aprovechó la rueda de prensa posterior al partido entre Once Caldas y Santa Fe, del que su equipo salió victorioso, para lanzarle una pulla a Campuzano.

“Saque la envidia”

El director técnico defendió el llamado a Dayro Moreno a la Selección Colombia y resaltó su capacidad goleadora, que podría ser un gran aporte para el combinado nacional.

”Escuché un jugador colombiano dudando de Dayro, lo invito a que saque la rabia y la envidia. Haga 400 goles y después hablamos”, dijo el técnico de Once Caldas.

Indignado por los cuestionamientos al llamado, añadió: “Primero mírese la cara él y ver por qué no está allá (Selección Colombia).

Es de recordar que la polémica se desató porque en un encuentro con la prensa, Campuzano dijo: “Yo creo que el que no sabe de fútbol está feliz por Dayro”.

Sin embargo, luego a través de sus redes sociales aclaró que le hizo falta una palabra y que se siente muy feliz por el delantero del Once Caldas.

