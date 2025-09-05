Es tendencia:
Hincha de la Selección Colombia fue descubierto con su amante en pleno partido en el Metropolitano

Un video publicado en redes sociales se ve cómo un hincha de la Selección Colombia fue descubierto por su esposa con su amante.

Por Jhobirson Molina

La Selección Colombia sigue dando de qué hablar tras su clasificación al Mundial luego de golear 3-0 a Bolivia en Barranquilla, sin embargo, este no es el único tema de conversación en redes sociales, pues en el estadio Metropolitano se vivió una situación que llamó la atención de todos.

En pleno partido fue descubierto un hincha de la Selección Colombia que al parecer estaba con su amante. El incómodo momento se hizo viral en redes sociales, pues es una situación repetitiva en los diferentes estadios del país, solo que esta vez hubo intervención de la policía.

Según el video publicado por ‘Colombia Oscura’ se ve cómo la esposa del hombre llegó al lugar donde se encontraban en las tribunas del estadio Metropolitano, le reclamó y los que se encontraban en las graderías se unieron para silbarlo. La policía hizo presencia al parecer tuvo que sacarlo.

Hay quienes aseguran también que no fue por líos amorosos, sino que el problema inició por la ubicación de la silla, pues el hombre no se encontraba en la que le correspondía.

jhobirson molina
Jhobirson Molina
