La Selección Colombia y Bolivia se enfrentarán este jueves 4 de septiembre en una nueva jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La Selección dirigida por Néstor Lorenzo llega con la obligación de sumar para clasificar, mientras que el conjunto boliviano busca sorprender y seguir soñando por lo menos con el repechaje. La inteligencia artificial predice el resultado del partido en Barranquilla.

Para nadie es un secreto que la inteligencia artificial se ha convertido en la herramienta de moda para realizar diversas tareas. Las diversas plataformas que ofrecen esta tecnología, como ChatGPT, Gemini, entre otros, son capaces de procesar datos, estadísticas y números de manera inmediata. Así es como la IA puede ofrecer proyecciones de resultados en diferentes competencias como las Eliminatorias, por ejemplo.

Inteligencia artificial predice el resultado entre Colombia y Bolivia

Al analizar el presente de ambas selecciones, la IA predice un panorama favorable para Colombia. El historial sobre el rival que acumula el equipo de Lorenzo y su fortaleza como local son factores determinantes frente a un rival que ha tenido muchas dificultades fuera de La Paz. Las estadísticas marcan una clara diferencia en cuanto a efectividad ofensiva y solidez defensiva.

Según los datos procesados, la inteligencia artificial proyecta un “triunfo de la Selección Colombia con un marcador de 2-0. Los goles estarían a cargo de jugadores como Luis Díaz o Dayro Moreno, quienes atraviesan un gran momento en sus clubes y suelen ser decisivos en la Tricolor. Además, se espera un dominio del balón cercano al 60 % para los locales”.

La proyección también contempla que “Bolivia podría resistir en la primera parte gracias a su orden defensivo, pero con pocas opciones en ataque. La altísima dependencia de sus referentes y la falta de variantes ofensivas limitan sus posibilidades de dar un golpe sobre la mesa. El desgaste físico será clave en el segundo tiempo”.

Finalmente, la inteligencia artificial señala que “Colombia no debería tener mayores complicaciones para quedarse con los tres puntos, siempre y cuando mantenga la concentración y evite los errores en salida“. Con este resultado, la Selección se consolidaría en la parte alta de la tabla y daría un paso importante en su camino al Mundial 2026.