James Rodríguez no dudó y le puso este apodo a Luis Suárez tras los 4 goles a Venezuela

No fue una imagen común ver a dos jugadores, James Rodríguez y Luis Suárez, junto al entrenador Néstor Lorenzo en la conferencia de prensa después de la victoria de la Selección Colombia contra Venezuela, pero esto hizo que se diera el ambiente perfecto para conocer el apodo que el ’10’ le puso a la gran figura del triunfo.

Suárez venía de solo jugar 45 minutos en la primera convocatoria que le habían hecho en la era de Lorenzo en Colombia y se destapó en el primer partido como titular. Primero fue de pierna derecha anticipando al arquero Rafael Romo, luego metió una bicicleta y marcó un golazo antes de anotar otros dos goles más.

Un remate de zurda y otro disparo de pierna derecha llegando en soledad al punto penal hicieron que no solo Luis Suárez fuera la gran figura de la victoria 3-6 de la selección colombiana contra Venezuela, también hizo que el mismísimo James Rodríguez le pusiera un apodo en plena conferencia de prensa.

El apodo que James Rodríguez le puso a Luis Suárez en la Selección Colombia

James y Suárez en la victoria de Colombia vs. Venezuela. (Foto: Getty Images)

“Es verdad que creo que en el segundo tiempo se me hizo mucho más fácil y como siempre digo toda esa gente que tengo al lado se me hace mucho más fácil. ¿No? Ellos saben que el punto fuerte mío es poder dar pases y bueno arriba tengo a todas estas fieras que también se me hace mucho más fácil, y creo que ya nos conocemos hace ya un tiempo. Cuando tienes gente buena al lado, pues es mucho fácil también”, dijo James mientras señalaba en varias ocasiones a Luis Javier Suárez para ponerle el apodo de ‘Fiera’.

¿Quién tiene un salario más alto, James Rodríguez o Luis Suárez?

Con el boom de Luis Suárez en la Selección Colombia, no hubo un mejor momento para comparar su salario con lo que gana James Rodríguez. Mientras que el delantero percibe €2.2 millones al año en Sporting Lisboa, según el portal ‘Sportune’, el ’10’ cobra un sueldo anual de €4.2 millones en León, de México, de acuerdo a la cifra informada por el portal ‘365 Scores’.

