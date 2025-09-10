Es tendencia:
Selección Colombia

James Rodríguez recibió importantísimo reconocimiento por su papel en las Eliminatorias

El trabajo del capitán de la Selección Colombia fue resaltado por la Conmebol, que le hizo un importante reconocimiento luego del paso de la Tricolor al Mundial del 2026.

Por Michell Figueroa

James Rodríguez recibió un importante reconocimiento por su trabajo con la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas.
James Rodríguez recibió un importante reconocimiento por su trabajo con la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas.

La Selección Colombia, con la capitanía de James Rodríguez, se hizo a un cupo en el Mundial del 2026 tras sumar 28 puntos y ubicarse en el tercer puesto de la tabla de posiciones. El aporte del mediocampista en las Eliminatorias fue tal, que la Conmebol le hizo un importante reconocimiento.

Aunque la Tricolor no llegó de la mejor manera a la última doble fecha, en los encuentros ante Bolivia y Venezuela los colombianos golearon y se hicieron a un cupo directo a la Copa del Mundo.

James Rodríguez sigue siendo una de las piezas fundamentales en la Selección Colombia y eso quedó demostrado con el reconocimiento que le hizo la Conmebol.

Pues bien, el capitán de la Tricolor se quedó con el premio al jugador con mayor número de asistencias en las Eliminatorias Sudamericanas.

De acuerdo con la publicación de la Confederación Sudamericana de Fútbol, James hizo siete asistencias a lo largo de las Eliminatorias.

James es el jugador con más asistencias en las Eliminatorias.

James es el jugador con más asistencias en las Eliminatorias.

James Rodríguez encabeza el listado de mayores asistidores

El colombiano encabeza el listado de los jugadores con mayor número de asistencias durante las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial del 2026. El segundo lugar es del uruguayo Maximiliano Araújo con cuatro asistencias.

En el tercer lugar está Yeferson Soteldo, de Venezuela, también con cuatro; seguido está Neymar, con tres asistencias; y en la quinta posición de la lista se ubica Nicolás de la Cruz, también de Uruguay.

michell figueroa
