La Selección Colombia se prepara para un momento trascendental en la historia de su fútbol. Con la clasificación al Mundial de 2026 asegurada, un grupo de cinco jugadores emblemáticos se encuentra a un paso de un logro sin precedentes: disputar su tercer campeonato mundial.

Entre ellos destaca James Rodríguez, el talentoso mediocampista que ha sido un pilar fundamental en las últimas dos participaciones mundialistas de Colombia: Brasil 2014 y Rusia 2018.

Su presencia en la cancha, su visión de juego y su capacidad goleadora lo han convertido en uno de los jugadores más representativos de su generación. Es de recordar que en el Mundial de Brasil se coronó goleador y se catapultó hasta llegar a las filas del Real Madrid.

James Rodríguez tendría su tercer mundial con la Selección Colombia.

Otros jugadores de la Selección Colombia que tendrán su tercer mundial

Junto a James, otros cuatro futbolistas que han sido vitales en la estructura del equipo nacional también se perfilan para unirse a este selecto grupo.

Uno de ellos es Juan Fernando Quintero. El mediocampista ha desbordado su magia en las anteriores dos citas mundialistas.

Juan Fernando Quintero en el Mundial de Rusia 2018,

A ellos se suma Santiago Arias, que podría tener su última participación en una Copa del Mundo. Igual que los demás, fue citado anteriormente por José Pekerman, para Brasil y Rusia.

Los últimos dos jugadores que hacen parte de este selecto grupo de futbolistas que podrían disputar su tercer mundial con la Selección Colombia son los arqueros David Ospina y Camilo Vargas.

El camino al Mundial de 2026 continúa, y con la experiencia de estos veteranos y el talento de las nuevas promesas, Colombia se ilusiona con superar su mejor actuación en una Copa del Mundo y dejar una huella imborrable en la historia del fútbol.