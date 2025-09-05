Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip
Selección Colombia

James Rodríguez y el selecto grupo de jugadores que disputará su tercer mundial

James y otros cuatro jugadores que estuvieron en las copas del mundo de Brasil 2014 y Rusia 2018, tendrán su tercer cita mundialista con la Selección Colombia.

Por Michell Figueroa

Un selecto grupo de jugadores participarán en el tercer mundial vistiendo la camiseta de la Selección Colombia.
© Getty ImagesUn selecto grupo de jugadores participarán en el tercer mundial vistiendo la camiseta de la Selección Colombia.

La Selección Colombia se prepara para un momento trascendental en la historia de su fútbol. Con la clasificación al Mundial de 2026 asegurada, un grupo de cinco jugadores emblemáticos se encuentra a un paso de un logro sin precedentes: disputar su tercer campeonato mundial.

Entre ellos destaca James Rodríguez, el talentoso mediocampista que ha sido un pilar fundamental en las últimas dos participaciones mundialistas de Colombia: Brasil 2014 y Rusia 2018.

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias al Mundial tras la fecha 17

ver también

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias al Mundial tras la fecha 17

Su presencia en la cancha, su visión de juego y su capacidad goleadora lo han convertido en uno de los jugadores más representativos de su generación. Es de recordar que en el Mundial de Brasil se coronó goleador y se catapultó hasta llegar a las filas del Real Madrid.

Publicidad
James Rodríguez tendría su tercer mundial con la Selección Colombia.

James Rodríguez tendría su tercer mundial con la Selección Colombia.

Otros jugadores de la Selección Colombia que tendrán su tercer mundial

Junto a James, otros cuatro futbolistas que han sido vitales en la estructura del equipo nacional también se perfilan para unirse a este selecto grupo.

Uno de ellos es Juan Fernando Quintero. El mediocampista ha desbordado su magia en las anteriores dos citas mundialistas.

Publicidad
Juan Fernando Quintero en el Mundial de Rusia 2018,

Juan Fernando Quintero en el Mundial de Rusia 2018,

A ellos se suma Santiago Arias, que podría tener su última participación en una Copa del Mundo. Igual que los demás, fue citado anteriormente por José Pekerman, para Brasil y Rusia.

Los últimos dos jugadores que hacen parte de este selecto grupo de futbolistas que podrían disputar su tercer mundial con la Selección Colombia son los arqueros David Ospina y Camilo Vargas.

Publicidad

El camino al Mundial de 2026 continúa, y con la experiencia de estos veteranos y el talento de las nuevas promesas, Colombia se ilusiona con superar su mejor actuación en una Copa del Mundo y dejar una huella imborrable en la historia del fútbol.

michell figueroa
Michell Figueroa
Lee también
Juan Fernando Quintero respaldó la convocatoria de Dayro Moreno: esto dijo
Selección Colombia

Juan Fernando Quintero respaldó la convocatoria de Dayro Moreno: esto dijo

Alerta en la Selección Colombia por molestia de Juan Fernando Quintero
Selección Colombia

Alerta en la Selección Colombia por molestia de Juan Fernando Quintero

¿Juan Fernando Quintero se pierde las Eliminatorias con la Selección Colombia?
Selección Colombia

¿Juan Fernando Quintero se pierde las Eliminatorias con la Selección Colombia?

Esto dijo el técnico de Bolivia sobre Colombia tras la goleada
Selección Colombia

Esto dijo el técnico de Bolivia sobre Colombia tras la goleada

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo