James y el mensaje perfecto a Richard Ríos después de que lo hiciera molestar en la clasificación de Colombia

Pocas cosas podían ser un asterisco en la victoria de la Selección Colombia contra Bolivia que permitió asegurar la clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Una de esas fue el gesto de Richard Ríos que hizo molestar a James Rodríguez, pero… ¡Apareció el mensaje perfecto del ’10‘!

El árbitro Darío Herrera pitó el final de los primeros 45 minutos del partido por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 y Colombia iba ganando 1-0 con gol de James. Los jugadores se empezaron a reunir en el centro del campo de juego y hasta ahí todo iba normal, pero…

De un momento a otro, James Rodríguez apareció mirando hacia el túnel que conducía a los vestuarios haciendo gestos de molestia y manoteando al aire. ¿Qué pasó? Richard Ríos se fue rápido al vestuario de la Selección Colombia y no esperó a sus compañeros mientras todo se reunían antes de ir al descanso de medio tiempo.

Publicidad

Publicidad

James Rodríguez apareció con el mensaje perfecto por el polémico gesto de Richard Ríos

James, molesto por el gesto de Richard Ríos. (Foto: X)

A pesar de que su molestia llegó a miles de reproducciones en X, James apareció con el mensaje perfecto por el polémico gesto de Ríos, y resaltó que él no se queda con las cosas malas que pasaron con la selección colombiana en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 como lo que hizo el volante. “Creo que me quedó más con todas las cosas buenas en todos estos partidos, en todos estos años y bueno… Solo quiero ahora estar feliz porque la verdad que el tiempo pasa rápido”, afirmó el ’10’ colombiano.

ver también La molestia de James Rodríguez con Richard Ríos en Colombia ante Bolivia

Esto dijo James sobre un posible retiro de la Selección Colombia en las Eliminatorias

Aquella imagen de estar solo sentado en la mitad de la cancha del estadio Metropolitano, de Barranquilla, después de la victoria 3-0 contra Bolivia hizo pensar que ese sería el último partido de James Rodríguez con la Selección Colombia en Eliminatorias. ¿Qué piensa el volante de esto? “Estoy viviendo el día a día como todo, pero es verdad que no sé para los otros años ya tendré 36, 37 años, ya estoy mucho más mayor. Pero bueno, el tiempo pasa rápido y creo este escudo me ha dado mucho y yo le he dado mucho a ellos, y bueno feliz porque creo que he hecho cosas buenas”, dijo James en la entrevista oficial que hacen después de los partidos FIFA.

Publicidad

Publicidad