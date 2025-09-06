Unas de las imágenes que más llamó la atención en los hinchas de la Selección Colombia en el partido que terminó con el triunfo ante Bolivia, fue cuando James Rodríguez se mostró muy molesto con Richard Ríos, esto después de que terminara el primer tiempo, momento en el que se dio la situación que no pasó desapercibida.

En las imágenes que circularon en las redes sociales, se apreció cuando James le gritó a Richard, gesticulaba y dejaba ver el malestar con su compañero, mientras que Ríos se iba caminando hacia el camerino, razón por la que Jefferson Lerma tuvo que intervenir, futbolista que precisamente contó qué fue lo que sucedió.

Lerma le contó a la periodista Carolina Castellanos, que todo se dio porque James, como capitán y líder del equipo, le pidió a sus compañeros que salieran todos unidos y al mismo tiempo hacia los camerinos, pero Richard no prestó atención y se fue solo, situación que molestó al ’10’, pero Jefferson dejó en claro que fue una situación que se dio ahí, no tuvo trascendencia y las cosas entre los dos futbolistas están bien.

Publicidad

Publicidad

ver también La molestia de James Rodríguez con Richard Ríos en Colombia ante Bolivia

“No, absolutamente nada, solamente que nos íbamos a reunir y se fue. Lo llamamos y no escuchaba, pero no fue absolutamente nada. Ahí hay un buen ambiente y solamente se disfruta de lo que pasa”, contó Lerma sobre lo sucedido, acabando así con los rumores de un posible camerino roto en la Selección.

James Rodríguez con la Selección Colombia. Foto: Gabriel Aponte/Getty Images.

¿Cuándo juega la Selección Colombia vs. Venezuela?

La Selección Colombia visitará en el estadio Monumental de Maturín a Venezuela en la última jornada de las Eliminatorias, el próximo día martes 9 de septiembre a las 6:30 PM, hora colombiana, duelo en el que se espera que Richard Ríos y Jefferson Lerma sean titulares, mientras que la presencia de James está en duda por lesión

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder