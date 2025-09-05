Jhon Durán se enteró que la Selección Colombia clasificó al Mundial sin él y así reaccionó

El momento de mayor tensión para la Selección Colombia en las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2026 lo tuvo como principal protagonista, entonces… ¿Cómo reaccionó a la clasificación? Jhon Jáder Durán ya se pronunció tras la victoria contra Bolivia y dejó todo muy claro.

¡A los antecedentes! Luego del empate 0-0 contra Perú, el periodista Paolo Arenas publicó que ““Durán se metió al camerino insultando y manoteando a los compañeros. Lorenzo luego ingresó, quiso calmar la situación y el mismo Durán lo agarró de la camiseta y zarandeó. James y Lerma intervinieron rápido. El 10 al suelo, Lerma sí frenó al 9“.

Acto seguido, Jhon Durán salió de la convocatoria de la Selección Colombia por dolor lumbar y no estuvo en el empate con Argentina. Luego de una molestia física en Fenerbahce, el delantero no fue convocado para los partidos contra Bolivia y Venezuela, y quedó la duda sobre si iba a ser citado por lo que, supuestamente, había pasado en el camerino de la ‘Tricolor’.

La reacción de Jhon Durán a la clasificación de Colombia al Mundial 2026

El último partido de Durán con Colombia fue vs. Perú. (Foto: Getty Images)

Luego del supuesto escándalo que lo involucró, una de las palabras más esperadas después de la victoria de la selección colombiana 3-0 contra Bolivia era la de Jhon Jáder Durán. El delantero se enteró que el combinado nacional se clasificó sin él y no dudó en compartir la publicación que hizo la cuenta oficial de la ‘Tricolor’ en Instagram celebrando la clasificación. Además, acompañó su historia con tres emojis: unas manos dando las gracias, la bandera de Colombia y un corazón.

¿Cuántos goles anotó Jhon Durán para la clasificación de Colombia al Mundial 2026?

En el camino para clasificar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Jhon Durán aportó dos goles, uno en la victoria 4-0 contra Chile y otro en el empate 2-2 contra Paraguay. La Selección Colombia terminó clasificándose a la próxima Copa del Mundo a una fecha del final de las Eliminatorias Sudamericanas. El partido restante será contra Venezuela el martes 9 de septiembre a las 6:30 P.M.