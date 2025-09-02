La convocatoria de Dayro Moreno a la Selección Colombia sigue dando de qué hablar. Recientemente el jugador de River Plate, Juan Fernando Quintero, se refirió al hecho y respaldó al atacante de Once Caldas.

Moreno fue convocado nuevamente a la Tricolor tras nueve años de no hacer parte del listado. La noticia generó todo tipo de reacciones y muchos aficionados al fútbol lo celebraron, teniendo en cuenta la capacidad goleadora del futbolista.

Recientemente se conoció la reacción de Juan Fernando Quintero, una de las figuras más relevantes de la Selección Colombia, por la convocatoria de Dayro Moreno.

“Feliz por su convocatoria. Es una persona que atrae esa energía que necesitamos”, dijo Quintero sin tapujo.

Así mismo, resaltó la experiencia de Dayro Moreno en la cancha y su capacidad goleadora, que le puede ser muy útil al combinado nacional en las últimas dos fechas de las Eliminatorias rumbo al Mundial del 2026.

“Es un referente para todos, los goles que ha hecho demuestran la jerarquía que tiene”, añadió el mediocampista que regresó a River Plate luego de un corto paso por Colombia.

Juan Fernando Quintero habló del reto de la Selección Colombia

El mediocampista aprovechó para referirse al próximo compromiso de la Tricolor ante Bolivia. Quintero considera que el juego del jueves 4 de septiembre es crucial.

Sobre el encuentro frente a Bolivia en el estadio Metropolitano, Juanfer aseguró que es el “partido más importante de nosotros en la Eliminatoria”, teniendo en cuenta que define la clasificación al Mundial.

“El partido no va a ser fácil”, dijo. “No sabemos cuáles son las intenciones de Bolivia”, añadió la figura de la Selección Colombia.