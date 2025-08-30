Es tendencia:
Juan Guillermo Cuadrado le envió contundente mensaje a Lorenzo tras no ser convocado

El jugador colombiano fue claro con el entrenador de la Selección y se puso una meta a corto plazo que generó todo tipo de comentarios.

Por Jhobirson Molina

Juan Guillermo Cuadrado, jugador histórico de la Selección Colombia, volvió a pronunciarse tras no ser convocado en la lista del técnico Néstor Lorenzo para la próxima doble fecha de Eliminatorias. Ya son varios partidos que se ha perdido con el combinado nacional y esta vez fue contundente con el entrenador.

El mediocampista colombiano, quien actualmente juga en el Pisa, mantiene intacta su ambición por volver a ser convocado para el Mundial 2026. En diálogo con La Gazzetta dello Sport, confirmó que sus principales metas son lograr la permanencia con su club y volver a hacer parte de la Selección Colombia: “Tengo dos objetivos: la permanencia con el Pisa y ser convocado para el Mundial”.

El experimentado jugador ha mostrado su experiencia en equipos como Udinese, Lecce, Fiorentina, Juventus, Inter de Milán, Atalanta y ahora Pisa. Cuadrado se muestra con ganas de ir y aportar desde la experiencia dentro y fuera del terreno de juego. Aseguró que, más allá de los minutos que juegue, puede contribuir con “centros, regates, asistencias”.

“Sigo jugando por las emociones que me da el fútbol, ​​por la pasión y el amor que siento por este deporte. ¿Qué puedo aportar al Pisa? Mucho, Siento mucha fuerza”, dijo sobre su presente a nivel de clubes.

Cuadrado sigue trabajando con la ilusión de que su regreso podría darse si mantiene un buen nivel físico y futbolístico. Su experiencia, humildad y liderazgo siguen siendo argumentos sólidos para ser tenido en cuenta en el futuro cercano por Néstor Lorenzo y el cuerpo técnico de la Selección Colombia.

