Venezuela sufrió uno de los golpes más fuertes de su historia, después de caer derrotado ante la Selección Colombia por la última fecha de la Eliminatoria en el estadio Monumental de Maturín, en un juego en el que estaba obligado a ganar para asegurar su cupo para asistir al repechaje del Mundial, situación que dejó decepcionados a sus hinchas.

La tristeza embargó a los fanáticos de Venezuela, pero especialmente a los futbolistas, los cuales soñaban con poder asistir a la Copa del Mundo, siendo los jugadores más experimentados los que se mostraron frustrados, debido a que se les escapó la última oportunidad que tenían en sus carreras de jugar un Mundial.

Uno de los líderes de la ‘vinotinto’ que habló después de la eliminación, fue el mediocampista Tomás Rincón, futbolista que se le vio llorando tras el pitazo final, pero en la zona mixta ante los medios de comunicación se refirió a la derrota, pero también sorprendió anunciando que se retira de la Selección de Venezuela y ese fue su último juego por Eliminatoria con su país.

“Yo lo intenté por 17 años y no se pudo. Sigan soñando, espero ellos puedan lograrlo. Ha sido mi último partido por eliminatorias. Espero que los muchachos que sigan puedan recuperar esa fuerza y convicción, así es la vida, hay que levantarse y volver a intentarlo una vez más. Solo quiero decir que me siento orgulloso y honrado de haber representado a mi país por tanto tiempo”, dijo Tomás después de la eliminación.

Tomás Rincón y Yeferson Soteldo de Venezuela. Foto: Edilzon Gamez/Getty Images.

¿Qué dijo Tomás Rincón sobre Colombia?

Sobre lo que fue la presentación de Colombia, Tomás resaltó la efectividad de la ‘tricolor’ y su gran virtud del contra ataque: “Es complicado analizarlo… En el segundo tiempo perdimos el equilibrio, recibimos muchos contrataques, que siempre han sido el arma letal de Colombia”, indicó el experimentado futbolista venezolano.

