Jugador inglés de la Selección Sub 20 expone su orgullo colombiano tras vencer a Brasil

Alexei Rojas, de descendencia rusa y colombiana, pero nacido en Inglaterra, sigue activo en el grupo de trabajo de la Selección Colombia Sub 20 y anhela quedarse con la titular en el equipo dirigido por el técnico César Torres.

Colombia se quedó con la victoria 1-0 ante Brasil, resultado que lo deja como líder del grupo A con 10 puntos, demostrando un muy buen rendimiento y siendo uno de los claros candidatos a ser el ganador del Hexagonal Final del Sudamericano Sub 20, en donde se medirá a Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil .

Alexei Rojas no perdió su oportunidad y registró atajadas que demuestran su gran nivel deportivo. Sin duda, que su continuidad en la Selección Colombia y su contrato con el primer equipo del Arsenal, le permiten soñar con la élite y meterse en la pelea por el arco de la Mayores.

Para este compromiso, el entrenador César Torres tomó la decisión de darle rotación a la nómina, teniendo en cuenta que la Selección Colombia ya estaba clasificada al Hexagonal Final. Es por esto que varios jugadores que no habían visto minutos, lograron jugar y demostrar que son alternativas importantes de cara a los próximos juegos.

Más colombiano que nunca. El portero colombo-británico, Alexei Rojas, tras el histórico triunfo de la Selección Colombia ante Brasil en el Sudamericano Sub 20, demostró todo su orgullo colombiano en las cámaras de televisión. El guardameta del Arsenal de la Premier League no se cambia por nadie tras la titularidad y la oportunidad de estar presente en esta victoria que queda en la historia.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.