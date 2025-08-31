La advertencia de Jhon Córdoba desde Rusia a Lorenzo y Dayro Moreno tras la convocatoria a Selección Colombia

La Selección Colombia ajusta los últimos detalles para la última doble fecha de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026 contra Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla y Venezuela en Maturín. El técnico Néstor Lorenzo se juega sus últimas cartas para asegurar la clasificación a la Copa Mundo de forma directa y no tiene margen de error.

El equipo colombiano ve de reojo la competencia con Bolivia, que se aferra a sus opciones para ir al repechaje, así como Venezuela, que también disputa ese lugar. La Selección Colombia se ve confiada por el nivel de sus jugadores en el exterior y se cree que no habrá complicaciones para mantener la última posición que da cupo directo al Mundial 2026.

Para estos partidos, Lorenzo se alejó de las polémicas y atendió el llamado de la gente y convocó a Dayro Moreno. El goleador de la Copa Sudamericana e ídolo del Once Caldas, celebra su nuevo llamado y se une al grupo de delanteros con Luis Javier Suárez y Jhon Córdoba, quienes viven un buen presente con sus clubes en Europa. El máximo anotador en la historia de Colombia anhela sumar minutos y ser protagonista en septiembre.

Los ojos se colocan en Córdoba y su actualidad con el Krasnodar de Rusia. El atacante chocoano se pronunció desde el fútbol ruso, no lo pensó dos veces, lanzó una fuerte advertencia a Néstor Lorenzo y la sensación Dayro Moreno. Cabe recordar que Jhon Durán, quien tuvo el perfil de titular en la Selección Colombia, no fue convocado, tampoco Rafael Santos Borré.

Jhon Córdoba en el partido contra el CSKA Moscú. Foto: Krasnodar.

La advertencia de Jhon Córdoba desde Rusia para Néstor Lorenzo

En el partido en Rusia antes de unirse a Selección Colombia, Jhon Córdoba marcó un golazo y lanzó una advertencia a Néstor Lorenzo. Por la cuarta fecha de la Liga rusa, Krasnodar empató 1-1 con CSKA Moscú en condición de visitante, en uno de los juegos más importantes de la temporada.El delantero chocoano fue el héroe en la capital rusa y se pronunció en el marcador.

Al minuto 44, Jhon Córdoba activó la fuerza aérea y aprovechó de gran manera un tiro de esquina para cabecear y así anotar el empate definitivo. Así, el hijo de Istmina (Chocó), llega inspirado al grupo de trabajo en Barranquilla. Tiene serias posibilidades de ser titular ante Bolivia o Venezuela.

