La Selección Colombia se impuso ante Venezuela en su casa. Con un marcador 3-6 a favor de la Tricolor, el combinado nacional le apagó el sueño al equipo del vecino país de seguir disputando un cupo para el Mundial del 2026.

Más allá de la celebración, luego del triunfo del equipo de Néstor Lorenzo, las redes sociales se inundaron con memes. Sin embargo, el que más llamó la atención, es el relacionado con la arepa.

Históricamente Venezuela y Colombia se han enfrentado por definir de dónde es originaria la arepa, un alimento típico y tradicional de ambos países. Aunque el debate no se ha cerrado, el triunfo de la Tricolor sobre la Vinotinto fue motivo de burlas y reavivar esta controversia.

“La arepa es colombiana”

Los aficionados del equipo de Néstor Lorenzo usaron el tema de arepa como la burla perfecta para celebrar la goleada, asegurando que el alimento es originario de Colombia.

“Hoy tocó repetirles 6 veces que la arepa es COLOMBIANA buena noche”, “GOOOOOOOOOOOL HIJUEPUTA LA AREPA ES COLOMBIANA Y TE LO GRABAS”, son algunos de los comentarios en redes sociales.

“Viva Colombia, viva Falcao! La arepa es colombiana“, escribió otro usuario de X celebrando el triunfo.

Es de resaltar que la Selección Colombiana ya estaba clasificada a la Copa del Mundo del 2026; sin embargo, la goleada a Venezuela marcó un importante hito, no solo por el abultado marcador, sino porque el joven Luis Suárez se convirtió en el primer colombiano en marcar cuatro goles en un partido de Eliminatorias.

