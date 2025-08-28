Richard Ríos fue el futbolista que salió como la gran figura en la clasificación del Benfica a la fase de grupos de la UEFA Champions League entre ante el Fenerbahce, esto por su gran desempeño en la mitad de la cancha, siendo desequilibrante, no solamente a la hora de defender, sino que también en el ataque.

Uno de los momentos que más llamó la atención en medio del partido, fue el encontronazo que tuvo con Jhon Durán, hecho que de inmediato encendió las redes sociales y por lo que muchos trajeron al recuerdo la controversia que se generó con los dos futbolistas por Nicole Rivera, más conocida como ‘La Suprema’.

En el programa ‘El Show’ de La FM, los periodistas Juan Felipe Cadavid y Eduardo Luis, aseguraron que entre Durán y Ríos todavía habría un enfrentamiento, esto debido a un “lío de faldas”, específicamente por ‘La Suprema’, razón por la que los futbolistas de la Selección Colombia no se la llevan bien.

Cabe recordar que hace algunos meses, Jhon fue visto saliendo con Nicole, mientras que ella aparentemente todavía estaba con Richard, hecho por el que finalmente la pareja habría terminado y dejando un mal ambiente entre los dos jugadores que son compañeros de la ‘tricolor’ y se encontraron en las convocatorias.

Jhon Durán y ‘La Suprema’. Foto: X, @JRMTW32

¿Quién es La ‘Suprema’?

Nicole Rivera es una ‘influencer’ y creadora de contenido nacida en Medellín, la cual tiene cerca de 2 millones de seguidores en Instagram, que ganó mucha fama y reconocimiento por ser la novia del cantante de Blessd, posteriormente estuvo con Richard Ríos, razón por la que ha sido noticia en diferentes medios deportivos y de entretenimiento.

Foto: Instagram, ‘La Suprema’.

Foto: Instagram, ‘La Suprema’.