La Selección Colombia cumplió el gran objetivo de clasificar al Mundial 2026 y lo hizo con estadio lleno. Los hinchas celebraron la victoria frente a Bolivia y agradecieron a los jugadores presentes. El ambiente especial para todos, jugadores y cuerpo técnico.

Uno de los más emocionados fue Dayro Moreno, quien volvió a vestir la camiseta de la ‘tricolor’ después de varios años. El delantero de 39 años jugó los minutos finales del partido, recibiendo el apoyo de la hinchada y de sus compañeros, que lo felicitaron una vez terminó el encuentro.

La celebración de Dayro Moreno que nadie vio tras la clasificación al Mundial con Colombia

La imagen que pocos vieron se dio justo cuando el equipo se reunió en la mitad de la cancha. Mientras todos agradecían a la hinchada, Dayro se vio al borde de las lágrimas, con una sonrisa y la alegría de ver este momento tan especial que el fútbol y sus goles le permitieron.

El goleador histórico del Fútbol Colombiano disfrutó todo como si fuera el último partido. A pesar de su edad, sigue demostrando sus condiciones y que su lugar en la convocatoria se lo ganó con rendimiento en la cancha. Volver a un Mundial parecía un sueño lejano, pero ahora Dayro tiene la ilusión de vivirlo con la camiseta de Colombia.

La hinchada lo aplaudió y él respondió con humildad, consciente de que puede ser uno de sus ‘últimos bailes’ en la Selección. La celebración silenciosa de Dayro Moreno fue, sin duda, una de las imágenes más emotivas de la clasificación que rápidamente se hizo viral y generó todo tipo de comentarios.

