La Selección Colombia se enfrentará a Venezuela en la última fecha de las Eliminatorias, duelo que se llevará a cabo en el estadio Monumental de Maturín, escenario en el que se espera un lleno total por parte de la afición local, la cual espera que su equipo consiga la clasificación al repechaje, mientras que los ‘cafeteros’ llegan con la tranquilidad de ya estar clasificados al Mundial.

Precisamente porque será un juego de trámite para el cuadro colombiano, pero al que se irá a ganar, es que se espera que el entrenador Néstor Lorenzo le dé la oportunidad a varios futbolistas que no han venido siendo habituales titulares, para que sean inicialista en el duelo contra la ‘vinotinto’, estando en la baraja de opciones, Dayro Moreno.

Para el duelo ante los venezolanos, el técnico Lorenzo rotaría en varias posiciones, una de ellas sería en la delantera, por lo que Jhon Córdoba no sería el atacante inicialista y, aunque muchos hinchas esperan que sea Dayro Moreno el titular, el entrenador del cuadro colombiano mandaría al tolimense al banco de suplentes.

Publicidad

Publicidad

ver también La respuesta de Dayro Moreno cuando le preguntaron si jugará el Mundial

De esta manera, el reemplazante de Córdoba sería Luis Javier Suárez, quien sería el centro delantero titular de Colombia contra Venezuela, así lo informaron en el programa ‘Vbar’, en lo que será una oportunidad para el futbolista que viene teniendo un destacado papel con el Sporting de Portugal y que sigue sumando confianza por parte del DT argentino.

Dayro Moreno con la Selección Colombia. Foto: Gabriel Aponte/Getty Images.

¿Jugará Dayro Moreno contra Venezuela?

Aunque Dayro no sería titular con Colombia, el delantero tolimense, que juega para el Once Caldas, podría sumar algunos minutos con la ‘tricolor’ ante los venezolanos, ingresando desde el banco de suplentes, aunque todo dependerá cómo se esté presentando el trámite y el contexto del compromiso.

Publicidad

Publicidad