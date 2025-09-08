La decisión de Richard Ríos con James Rodríguez que sorprendió a toda Colombia

Pocas cosas podían ponerle algún asterisco a la fiesta que se vivió luego de la victoria de la Selección Colombia contra Bolivia que aseguró la clasificación al Mundial 2026 y una de esas fue la molestia que tuvo James Rodríguez con Richard Ríos. ¡Ya hubo una decisión del volante tras este hecho!

Colombia le ganaba 1-0 a Bolivia al término del primer tiempo y los jugadores se empezaron a reunir en el centro del campo de juego del estadio Metropolitano, de Barraquilla. Hasta ahí todo normal, pero de un momento a otro enfocaron a James haciendo gestos de molestia porque Ríos no esperó a sus compañeros para ir todos juntos al vestuario.

“¿Por qué se va así? La put… que lo parió”, fue la lectura de labios que le hicieron a James Rodríguez por la molestia que le generó ver a Richard Ríos irse al vestuario antes de reunirse con sus compañeros de la Selección Colombia. Ahora, las palabras más esperadas eran las de estos dos protagonistas.

A pesar de que ninguno de los dos ha hablado sobre el tema, si llegaron varias pistas en las redes sociales que dan pie para mil y una especulaciones. En el caso de Ríos sorprendió por la decisión que tomó con James luego de la molestia de James.

Richard Ríos y una polémica decisión con James Rodríguez

Richard Ríos habló luego de la molestia de James Rodríguez. (Foto: Getty Images y X)

Tras la victoria de la Selección Colombia 3-0 contra Bolivia que aseguró la clasificación a la Copa del Mundo 2026, James Rodríguez presumió este logro con una publicación en Instagram con seis fotos y el siguiente mensaje: “Aquí vamos de nuevo a un Mundial. ¡Te amo Colombia!”. Aquí llegó la decisión de Richard Ríos que sorprendió a todo el país, ya que no le dio ‘Me Gusta‘ ni comentó el post de James como sí lo hicieron otros jugadores de la ‘Tricolor’ como Luis Díaz, Dayro Moreno y Jáminton Campaz.

La publicación de James que ignoró Richard Ríos. (Foto: Instagram / @jamesrodriguez10)

Con estos años llegarán James Rodríguez y Richard Ríos al Mundial 2026

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 inicia el 11 de junio del próximo año, y como dos de los habituales titulares del entrenador Néstor Lorenzo, se espera que James con 34 y Ríos con 26 años integren la lista de convocados de la selección colombiana para la próxima Copa del Mundo de la FIFA.

