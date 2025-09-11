Luis Javier Suárez fue la gran figura de la Selección Colombia en la victoria contra Venezuela por la última jornada de la Eliminatoria, anotando cuatro goles, sorprendiendo a los hinchas que no lo tenían en el radar, por lo que con su gran rendimiento, ya muchos lo están pidiendo como el atacante titular para el Mundial.

La buena presentación de Suárez, no solamente hizo que le llovieran halagos por parte de los hinchas colombianos, sino que también en territorio europeo, especialmente en Portugal por parte de los fanáticos de Sporting, club al que pertenece el atacante samario, en donde lo empiezan a admirar por sus buenas actuaciones.

Pues en el club ‘luso’ tiene a Suárez como una de sus estrellas, es por esto que tomó la decisión de devolver directamente desde Venezuela a Luis hacia Portugal, por lo que alquiló un vuelo chárter, junto al Benfica, en el que también viajó Richard Ríos, esto buscando que ambos futbolistas regresaran rápidamente a unirse con sus compañeros.

Publicidad

Publicidad

ver también “Catástrofe”, narración en Venezuela de los goles de Luis Suárez con Colombia

Cabe recordar que el Sporting se enfrentará al Falmalicao por la fecha 5 de la Liga de Portugal, compromiso que se llevará a cabo el próximo día sábado 13 de septiembre a las 2:30 PM, hora colombiana.

Luis Suárez con la Selección Colombia. Foto: Edilzon Gamez/Getty Images.

¿Jugará Luis Suárez el próximo partido con Sporting?

Teniendo en cuenta el desgaste que tuvo Luis Suárez en el partido con Colombia ante Venezuela, se espera que el atacante samario sea suplente en el partido del Sporting contra el Famalicao, aunque es probable que pueda sumar algunos minutos, dependiendo como se esté dando el contexto del compromiso de su equipo.

Publicidad

Publicidad