La decisión que alejó del fútbol a José Izquierdo: “Todo el Mundial me la pasé con el menisco roto”

Desde que José Heriberto Izquierdo estaba en el colegio sabía que tenía condiciones para ser un jugador distinto, por algo no lo dejaban jugar los demás porque les ganaba a todos. Y aunque el camino que emprendió en el fútbol terminó como nunca se lo imaginó, llegó el momento de dar una lección de vida en una entrevista exclusiva con BOLAVIP.

Prendió la cámara, se activó el sonido y empezó una charla futbolera imperdible. Izquierdo, aquel extremo que fue elegido el mejor jugador de la liga de Bélgica en la temporada 2016-17, relató como el sueño de llegar a la selección colombiana pasó a ser una pesadilla que lo tuvo viviendo una tragedia personal en el Mundial de Rusia 2018.

Su reacción al ver la camiseta que la Selección Colombia usó en la Copa del Mundo 2028 lo dijo todo. “Si te soy completamente sincero, el momento más feliz y también más triste de mi carrera porque fue como lograr esa meta. La verdad sinceramente no fue como que para mí ir a un Mundial hubiera sido desde pequeño un sueño como David Beckham, por ejemplo, como muchos que siempre han tenido ese sueño en su cabeza. Para mí nunca fue como que el sueño era el Mundial, igual ni siquiera ser futbolista. Creo que la vida me fue dirigiendo y cada momento de mi vida que había aparecido como la oportunidad, pues ya la visualizaba y tomaba acción”, empezó contando José Izquierdo.

El nivel que mostró en cinco partidos amistosos con la Selección Colombia, y con un presente que lo tenía jugando en la mismísima Premier League, fueron argumentos más que suficientes para que el entrenador José Néstor Pékerman lo incluyera en la lista de los 23 jugadores convocados al Mundial de Rusia 2018. Incluso, fue titular en el primer partido contra Japón, pero de un momento a otro no jugó más minutos. ¿Qué pasó?

La dura confesión de José Heriberto Izquierdo sobre el Mundial 2018 con Colombia

José Izquierdo en el Mundial de Rusia 2018. (Foto: Getty Images)

-¿Qué es lo primero que recuerda cuando ve la camiseta que Colombia usó en el Mundial de Rusia 2018?

-Para mí fue un momento increíble, gratificante y de confirmación que lo que se estaba haciendo iba por buen camino. Ya la otra parte fue el tema de la lesión que nubla digamos todo el tema del mundial y hace que el Mundial sea más una pesadilla. Algo muy difícil de mantener en ese tiempo en Rusia porque pues esa felicidad que hubiera sido magnífica complementarla, pero pues entiendo que así tenía que ser.

-¿Cómo vivió el momento de lesionarse en plena Copa del Mundo de la FIFA?

-Esa lesión la cargué solo porque en ese momento no tenía la información que tengo ahorita. Era más un tema de dudas, de miedos, de pensar qué iba a decir la gente que me trajeron acá y que el primer partido entonces como dice uno ya se churreteó, que se lesionó. Entonces, siempre era como pensando en el exterior lo que iban a pensar de mí que lo que realmente pensaba en mí mismo, lo que quería para mí. Fueron muchas decisiones pensando más en los demás que en mí mismo. La decisión fue mantenerme y aguantar. Todo el Mundial me la pasé con el menisco roto, entrenando con el menisco roto. Fue un mes muy doloroso, trágico y casi insostenible para mí, pero era más como ese orgullo, ese ego de no decir: ‘Bueno, listo… Ya me lesioné, me voy a ir a operar y listo, que tenga que pasar lo que tenga que pasar’. Rusia para mí ese mes fue horrible y fue solamente vivido por mí mismo. Obviamente, fue decisión mía y de nadie más desde la información que tenía y ya… Fue aprendizaje, todo es un aprendizaje y entiendo que eso tenía que pasar para encontrarme en el momento que me encuentro ahora.

El momento del retiro de Izquierdo: “La vida ya me estaba diciendo que tocaba parar”

Aquella lesión de meniscos en la rodilla izquierda se repitió en una ocasión en la misma zona, luego pasó a la rodilla derecha y terminó con lesiones en otras partes del cuerpo. A José Heriberto Izquierdo le llegó en 2022 el momento de poner punto final a una carrera de 61 goles y 29 asistencias, pero el camino por la vida apenas estaba empezando, así nada mejor que dejar una lección de vida.

-En algún momento dijo que la vida duele más de lo que estaba viviendo. ¿Sigue pensando así?

-La frase es muy cierta pues la vida es muy diferente y realmente uno en el fútbol vive es un sueño. Siento que es el mundo de Narnia porque realmente pasar del fútbol a la vida es otra cosa y uno no está preparado, nunca le enseñan a uno nada de eso (…) Llegó un momento en que ya de tanto darme contra las paredes creería que tomé la decisión de que ya no iba a seguir dándome con las paredes y que la vida ya me estaba diciendo que tocaba parar porque terminaría como que lo que uno está haciendo es colocar en detrimento el cuerpo, que al final es lo más importante, es la herramienta con la que uno experimenta esta vida y pues ya terminar todo lo que había hecho de una u otra forma hablando económicamente en el fútbol me tocaba otra vez invertirlo en mi para recuperarme. Entonces, como que no tenía lógica eso la verdad y al final se tomó la decisión después de 5 años porque tuve la lesión 5 o 6 años. Tuve la lesión en el 2018, tenía 25 años creo, fui para Brighton 24 o 25 años, 25 o 26 años tenía en el Mundial. Imagínate 6 años más o menos de carrera tratando de una u otra forma recuperarme, cosa que no se logró al final.

¿José Izquierdo puede caminar normal y jugar fútbol tras la lesión que lo retiró?

José Heriberto Izquierdo y Radamel Falcao. (Foto: X / @JoseIzquierdo7)

“Desde que dejé jugar no volví a jugar, intenté jugar digamos recochas con los amigos y eso, pero pues el riesgo – beneficio no lo vale realmente, y pues siento que a la final ya es una parte de mi vida que ya fue. O sea, digo que uno tiene que disfrutar todos los momentos que tiene en la vida y aceptar, bueno no aceptar porque siento que la aceptación y la resignación no van en la misma congruencia con el amor, más bien agradecer, agradecer todas las experiencias de vida que uno tiene y agradezco la experiencia de vida que tuve con el fútbol. Pero vuelvo a lo mismo, uno tiene que cuidar el avatar, el cuerpo que es lo más importante porque es lo que le permite experimentar esa experiencia de vida que uno tiene y que al final el fútbol es una parte de la vida y no lo es todo. Siento que cuando el futbolista se retira apenas está comenzando a vivir y arranca a vivir dentro de una montaña de valor muy fuerte porque tiene unos beneficios y unas posibilidades que quizás en el momento no las ve, pero digamos que dentro de los aspectos de la vida del ser humano va muy adelantado, pero no lo ve porque no tiene la información. Entonces, específicamente en estos momentos sí obviamente me puedo desplazar, no tengo dolor porque no ejerzo la misma fuerza que ejercía antes al entrenar y la clase de jugador que era, la velocidad, los dribles, etc. Eso afecta mucho la rodilla, entonces obviamente no tengo los mismos dolores ni nada, al contrario, soy más saludable, puedo hacer gimnasio hago mucho deporte, bicicleta, obviamente deportes que no vayan en fricción o en contacto con la rodilla, Entonces de una u otra forma la vida que llevo es muy saludable y no tengo dolores y realmente muy bien“, le dijo José Heriberto Izquierdo a BOLAVIP.

