James Rodríguez es el gran referente de la Selección Colombia y se espera que el mediocampista sea titular en el próximo partido de la Eliminatoria ante Bolivia, duelo en el que el cuadro ‘cafetero’ buscará conseguir la clasificación al Mundial 2026, en lo que sería el último partido del ’10’ con la ‘tricolor’ en el estadio Metropolitano de manera oficial.

Previo al partido contra bolivianos, se conoció que una lamentable situación que se estaría viviendo con un familiar de James, se trata de su papá, Wilson James Rodríguez, quien está pasando por dificultades de salud y del que se conocieron detalles en los últimos días.

Desde hace algunas semanas, se conoció que Wilson presentó problemas respiratorios por los que tuvo que ser internado y posteriormente operado, situación que la familia tomó la decisión manejar de manera privada, pero el estado no sería el mejor, por lo que habría preocupación.

“El periodista Jhon Jaime Osorio contó en Blog Deportivo que al exjugador se le practicó una traqueotomía debido a un problema respiratorio serio, aunque se encuentra consciente y estable tras el procedimiento médico… antes de presentar los síntomas, se le había visto el pasado fin de semana participando en torneos recreativos en Medellín, en aparente buena condición física”, informaron en Blu Radio.

La decisión que habría tomado James con su papá

Aunque James no es muy cercado a padre biológico, ante los problemas de salud de Wilson, el futbolista habría dado el aval para que se busque la posibilidad de que su papá reciba atención especializada por fuera de Colombia y él se haría cargo de los gastos, así lo contó el entrenador Jorge Luis Bernal en el programa ‘Fútbol Once y Más Deportes’ de la emisora ‘360’ de Ibagué.

“Ya una y otra vez, se ha hecho presente James Rodríguez hijo y ha autorizado lo que haya que hacer, si hay que llevarlo incluso al exterior, esa es la intención de James jugador”, informó Bernal sobre lo que habría decidido James sobre si papá, quien también fue futbolista y jugó en clubes como Cúcuta Deportivo, Deportes Tolima, entre otros.